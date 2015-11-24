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۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۳۶

استاندار بوشهر:

۵ هکتار زمین برای ساخت اردوگاه بنیاد شهید در گناوه اختصاص یافت

۵ هکتار زمین برای ساخت اردوگاه بنیاد شهید در گناوه اختصاص یافت

بوشهر - استاندار بوشهر گفت: پنج هکتار زمین برای ساخت اردوگاه تفریحی و ورزشی بنیاد شهید در گناوه اختصاص یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری عصر سه‌شنبه در نشست با مسئولان بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور در بوشهر اظهار داشت: شهدا حق بزرگی بر گردن همه ما دارند و باید تلاش کنیم که در مسیر شهدا حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه عزت و اقتدار و امنیت امروز کشور را مرهون خون پاک شهدا هستیم، اضافه کرد: همه مسئولان باید برای خدمت به خاناده‌های شهدا تلاش کنند و کوتاهی در این زمینه پذیرفتنی نیست.

استاندار بوشهر ادامه داد: در استان بوشهر تلاش بسیار زیادی برای رسیدگی به مشکلات خانواده‌های شهدا صورت گرفته است و مسئولان دستگاه‌های مختلف در این زمینه به ارائه خدمات می‌پردازند.

وی به برنامه‌ریزی‌های مدون مسئولان بنیاد شهید استان بوشهر برای رسیدگی به خانواده‌های شهدا اشاره کرد و افزود: با اقدامات صورت گرفته شاهد افزایش میزان رضایت‌مندی خانواده‌های شهدا و ایثارگران از بنیاد شهید استان بوشهر هستیم.

سالاری در ادامه با اشاره به تکمیل مجتمع فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثارگران استان بوشهر، خاطرنشان کرد: اعتبارات مورد نیاز برای ساخت فاز دوم این پروژه نیز اختصاص خواهد یافت.

وی اضافه کرد: خدمات مناسب و ویژه‌ای از سوی مجتمع فرهنگی، ورزشی و توان‌بخشی ایثارگران استان بوشهر به خانواده‌های ایثارگران ارائه می‌شود.

استاندار بوشهر از اختصاص پنج هکتار زمین برای ساخت اردوگاه تفریحی ورزشی بنیاد شهید در گناوه خبر داد و بیان کرد: این اردوگاه قابلیت‌های خوبی دارد و می‌تواند اردوگاه فرهنگی ورزشی منطقه جنوب شود.

وی به ظرفیت‌های بالای گردشگری در استان بوشهر اشاره کرد و افزود: طرح‌های مختلف و متنوعی در عرصه ورزش استان بوشهر اجرا می‌شود که از جمله می‌توان به ساخت دهکده‌های گردشگری اشاره کرد.

کد مطلب 2977941

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