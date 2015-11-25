کمیته فنی و توسعه خانه سالمندان نیست/ در بحث مجیدی کم لطفی کردند

مرتضی محصص در گفتگو با خبرنگار مهر، به مباحث مختلفی از جمله صدور احکام اعضای کمیته فنی و نبود نام فرهاد مجیدی در این کمیته پرداخت و تاکید کرد که مجیدی جزو اعضای فرعی کمیته فنی است و هر موقع که در ایران باشد در جلسات حضور خواهد یافت. وی همچنین با انتقاد از کسانی که کمیته فنی را خانه سالمندان نامگذاری کرده‌اند، درباره مصاحبه‌های محمد مایلی کهن علیه کارلوس کی‌روش گفت: من نه وکیل کی‌روش هستم و نه کی‌روش به حمایتم نیاز دارد ولی او در جامعه بین المللی مربیان صاحب احترام ویژه‌ای است.

مشروح گفتگوی محصص در زیر می‌آید:

مجیدی اخراج نشده و بعضی دوستان کم لطفی کردند

صدور حکم برای اعضای کمیته فنی چیز جدیدی نیست. ما حدود سه ماه است که جلسه داریم و کارمان را شروع کرده‌ایم. ضمن اینکه در خبرها آمده بود که فرهاد مجیدی دیگر عضو کمیته فنی نیست. باید بگویم فرهاد مجیدی اخراج نشده است. یکسری‌ با انتشار این خبر کم لطفی کردند. مجیدی در این مدت در حال گذراندن کلاسهای مربیگری بود و اگر برگردد، از او برای حضور در جلسات دعوت می‌کنیم. کسانی که برایشان حکم صادر شد، اعضای اصلی هستند که همیشه در دسترس می‌باشند.

فرهاد می‌تواند در بخش فوتبال پایه به ما کمک کند

فرهاد مجیدی با مربیان مختلفی کار کرده و تجربیات زیادی دارد. او می‌تواند در بخش فوتبال پایه به ما کمک کند. نه تنها فرهاد که از دیگران هم دعوت می‌کنیم تا به کمیته فنی بیایند. ما از مربیان لیگ هیچکس را برای کمیته فنی انتخاب نکردیم که خدایی ناکرده یک وقت بی‌عدالتی نشود. حتی از مربیانی که ممکن بود در طول لیگ تیم بگیرند، دعوت نکردیم که به کمیته فنی بیایند. تمام افرادی که در کمیته فنی هستند، صاحب تجربه و دیدگاه هستند و می‌توانند به فوتبال ایران کمک کنند.

کمیته فنی یعنی پشتیبانی نه دخالت

ما در بحث تیم امید و تیم ملی نگرانی نداریم. فعلا نگرانی اصلی ما مربوط به تیم بانوان است که باید تقویت شود. هر وقت کارلوس کی‌روش برگردد از او دعوت می‌کنیم تا به کمیته فنی بیاید. البته کمیته فنی یعنی کمیته پشتیبانی نه کمیته دخالت. اگر بخواهیم دخالت کنیم که مربیان باید کارشان را تعطیل کنند. ما افراد لایقی را در کمیته فنی داریم که تجربه‌شان کمک زیادی به فوتبال می‌کند.

کمیته فنی خانه سالمندان نیست

من باید گلایه‌ای داشته باشم که از کمیته فنی با لفظ خانه سالمندان یاد کرده‌اند. بعضی از دوستان با این کار بی احترامی کرده‌اند. این برخوردها درست نیست. اگر قرار است نقد کنیم، باید مسئله احترام حفظ شود. من به تمام افرادی که در کمیته فنی هستند و با آنها همکارم، افتخار می‌کنم.

اسدی و مایلی کهن تا جایی که بی احترامی نشود نقد کنند

فکر می‌کنم آزادی بیان حق است که همه ما باید در حیطه کاری خودمان در فوتبال داشته باشیم. اگر آقای مایلی کهن یا آقای اسدی نقدی به کارلوس کی‌روش دارند، باید در بیان آن آزاد باشند ولی تا جایی که بی احترامی نشود.

مربیان بین المللی کی‌روش را به عنوان تئورسین موفق می‌شناسند

من وکیل مدافع کی‌روش نیستم و قطعا او هم به حمایت من نیازی ندارد. برخورد من با سرمربی تیم ملی همیشه در قالب احترام بوده است. او در جامعه بین المللی مربیان، صاحب احترام ویژه‌ای است که این احترام به خاطر سالها کار و کوشش در فوتبال دنیا است. درست است کی‌روش قهرمان جام جهانی نشده است ولی اکثریت مربیان دنیا او را به عنوان یک مربی آگاه، دانا و تئورسین موفق می‌شناسند.

قرار نیست تیم ملی هر روز سبک خود را عوض کند

ما با کارلوس کی‌روش در تیم ملی به یک سبک خاص رسیده‌ایم و قرار نیست هر روز این سبک را عوض کنیم. کی‌روش برنامه دفاع در عمق و ضد حمله را با موفقیت کامل در تیم ملی پیاده کرده است. حالا هم قرار نیست در هر مسابقه موفق باشیم. مگر برزیل یا آلمان در هر مسابقه پیروز هستند؟ ضمن اینکه جوانگرایی کی‌روش بهترین قسمت کارش بوده است. نه کارلوس کی‌روش که هر مربی ملی دیگری در دنیا نیاز به حمایت دارد و اگر انتقادی باشد، مربیان انگیزه خودشان را از دست می‌دهند.

کی‌روش با وجود اخراج شدن، مربی موفقی بوده است

قرار نیست نظر من مورد قبول همه باشد. هیچ ابایی هم ندارم که افرادی مخالف من حرف بزنند ولی وقتی یکی از بزرگترین مربیان دنیا یعنی الکس فرگوسن در دو کتاب خود به نیکی از کارلوس کی‌روش یاد می‌کند، باید بیشتر تعمق کنیم. صحبت من جنبه فنی دارد و به نظرم او در ایران موفق بوده است. کی‌روش حتی در تیم‌هایی بوده که اخراج شده است ولی در کارش رو به جلو بوده.

الگوی خوب برای مربیانی که هر روز یک روش را کپی می‌کنند

کی‌روش مربی‌ای نبوده است که اصول کارش را زیر پا بگذارد. او باید از این نظر مورد تقدیر قرار بگیرد. به نظرم کی‌روش الگوی مناسبی است برای مربیانی که هر روز یک روش را کپی می‌کنند و هیچ وقت هم موفق نخواهند بود. مطمئنا با جوانگرایی که کی‌روش در تیم ملی انجام داده فوتبال ما تا چند سال صاحب پشتوانه شده است.