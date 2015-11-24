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۳ آذر ۱۳۹۴، ۲۰:۴۳

استاندار فارس:

۶۵ هزار نفر اتباع خارجی در فارس زندگی می کنند

۶۵ هزار نفر اتباع خارجی در فارس زندگی می کنند

شیراز – استاندار فارس گفت: ۶۵ هزار نفر اتباع خارجی در فارس زندگی می کنند که ۴۵ هزار نفر از آنان دارای گذرنامه هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی شامگاه سه شنبه در دیدار با سفرا و رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران گفت: در حال حاضر ۶۵ هزار نفر از اتباع خارجی دارای کارت در فارس حضور دارند که ۴۵ هزار نفر از آنان دارای گذرنامه هستند.

وی ادامه داد: ۹۹ درصد از اتباع خارجی حاضر در فارس محل سکونت خود را انتخاب می کنند و در کل خدمات ما به اتباع خارجی فراتر از تعهدات کنوانسیون ژنو است.

استاندار فارس تاکید کرد: ۲۸ هزار نفر از فرزندان اتباع خارجی مشغول به تحصیل در فارس هستند و همچنین ۵۰۰ نفر نیز به عنوان دانشجو در دانشگاه های استان تحصیل می کنند.

افشانی افزود: ۵۰ نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه و ۸۰۰ نفر نیز تحت پوشش درمان بیماری های خاص هستند.

وی با بیان اینکه حمایت سازمان ها جهانی می تواند ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کند گفت: تامین هزینه ساخت درمانگاه، ساخت چند واحد آموزشی و تامین هزینه ساخت چند مرکز فرهنگی برای برگزاری مراسم مربوط به اتباع از جمله نیازهای امروز ما در فارس است.

استاندار فارس تصریح کرد: تامین نیاز ساخت سالن های ورزشی و همچنین ارائه اعتبارات جهت راه اندازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان فارس می تواند کمک بسیار موثری در راه کمک به اتباع خارجی در این استان باشد.

کد مطلب 2977945

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