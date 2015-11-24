۶۵ هزار نفر اتباع خارجی در فارس زندگی می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی افشانی شامگاه سه شنبه در دیدار با سفرا و رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در ایران گفت: در حال حاضر ۶۵ هزار نفر از اتباع خارجی دارای کارت در فارس حضور دارند که ۴۵ هزار نفر از آنان دارای گذرنامه هستند.

وی ادامه داد: ۹۹ درصد از اتباع خارجی حاضر در فارس محل سکونت خود را انتخاب می کنند و در کل خدمات ما به اتباع خارجی فراتر از تعهدات کنوانسیون ژنو است.

استاندار فارس تاکید کرد: ۲۸ هزار نفر از فرزندان اتباع خارجی مشغول به تحصیل در فارس هستند و همچنین ۵۰۰ نفر نیز به عنوان دانشجو در دانشگاه های استان تحصیل می کنند.

افشانی افزود: ۵۰ نفر از اتباع خارجی تحت پوشش بیمه و ۸۰۰ نفر نیز تحت پوشش درمان بیماری های خاص هستند.

وی با بیان اینکه حمایت سازمان ها جهانی می تواند ما را در ارائه خدمات بهتر یاری کند گفت: تامین هزینه ساخت درمانگاه، ساخت چند واحد آموزشی و تامین هزینه ساخت چند مرکز فرهنگی برای برگزاری مراسم مربوط به اتباع از جمله نیازهای امروز ما در فارس است.

استاندار فارس تصریح کرد: تامین نیاز ساخت سالن های ورزشی و همچنین ارائه اعتبارات جهت راه اندازی مراکز آموزش فنی و حرفه ای در استان فارس می تواند کمک بسیار موثری در راه کمک به اتباع خارجی در این استان باشد.