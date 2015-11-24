نمایش قلیان در رستورانها ممنوع شود/ وجود «بنزن» در تنباکوهای معطر

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر خسرو صادق نیت در اجلاس مدیرگروه های بهداشت محیط کشور از اجرای آزمایشی طرح تحول سلامت محیط و کار با توجه به تاکید وزیر بهداشت در استان تهران خبر داد و گفت: این طرح برنامه و اقدامات متعدد و مهمی را شامل می شود که با توجه به ابعاد گسترده ای که دارد مورد بازبینی های متعدد قرار گرفته است.

وی افزود: نقطه قوت این طرح این است که مسئولان مرتبط با طرح یعنی وزیر بهداشت و معاون بهداشت توجه و اهمیت ویژه ای برای طرح قائلند که این امر مشکلات اجرایی طرح را کاهش می دهد.

صادق نیت بیان داشت: یکی از طرح هایی که برای اجرای این برنامه ملی روی آن کار شده است بکارگیری بخش خصوصی و ایجاد زمینه فعالیت آن است.

وی افزود: یکی از اقدامات مهم در جهت خصوصی سازی واگذاری کارهای اداری به پیشخوان دولت بود که توسط دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی و ایران انجام شد و نتایج مثبتی به همراه داشت.

صادق نیت بر لزوم واگذاری کارهای غیرحاکمیتی به بخش غیردولتی تاکید کرد و گفت: کار ما در ستاد باید نظارت، برنامه ریزی و سیاستگزاری باشد تا کار در بدنه مثمرثمر شود و بار کاری سبک و شتاب کارها زیاد شود و در نهایت پوشش خدمات در شان مردم ارتقا یابد.

طراحی سامانه شرکت های خوداظهاری

وی ادامه داد: دستورالعمل های طرح شرکت های خوداظهاری و خودکنترلی به دانشگاه های علوم پزشکی کشور ابلاغ شده است. برای اجرای این طرح سامانه ای نیز طراحی شده که اجرای طرح سرعت بگیرد.

صادق نیت به بحث تجهیز کارشناسان و مهندسان برای فعالیت تخصصی اشاره کرد و گفت: جایگزینی تجهیزات فرسوده و ارتقا و بروزرسانی تجهیزات مراحل نهایی خود را طی می کند.

رئیس مرکز سلامت محیط و کار افزود: در زمینه تجهیزات سرمایه ای و آزمایشگاهی پیشرفته دانشگاه های قطب مشخص شده اند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بودجه های خوبی در شبکه بهداشت توزیع می شود و برخی مدیرگروه های بهداشت محیط برای جذب این بودجه ها اقدامات خوبی انجام داده اند، بیان داشت: شبکه برنامه های خود در شهرها و حاشیه شهرها را گسترش داده است و مدیرگروه ها باید از این فرصت برای تامین نیروی انسانی و تجهیز سیستم بهره برداری کنند.

ضرورت رتبه بندی رستوران ها

رئیس مرکز سلامت محیط و کار شعار امسال را که امنیت غذاست مورد اشاره قرار داد و گفت: خوشبختانه بسیاری از دانشگاه ها این رتبه بندی را بر اساس طراحی جدید از یک سیب تا سه سیب انجام داده اند.

وی افزود: پوشش رتبه بندی رستوران ها در سراسر کشور باید اجرایی شود و سامانه ما در این خصوص جزو قویترین سامانه های وزارت بهداشت است.

اقدامات خوبی برای دفع پسماندها انجام شده است

صادق نیت با اشاره به اقدامات خوبی که برای دفع پسماندهای بیمارستانی انجام شده است، گفت: برنامه های جدید تکمیل اقدامات خوب گذشته، تفکیک پسماندها به شیمیایی، شبه خانگی، تیز و برنده و عفونی است که در بیمارستان ها انجام می شود.

وی افزود: نظارت بیشتر بر این کار و ارتقای کیفیت آن مهم است که باید دنبال شود. بیمارستان هایی که در بی خطرسازی خوب عمل کردند متاسفانه گاهی مورد بی مهری هایی از طرف شهرداری ها قرار می گیرند.

راه اندازی سامانه ۱۹۰

رئیس مرکز سلامت محیط و کار از راه اندازی سامانه ۱۹۰ برای کل وزارت بهداشت و در فاز نخست برای ثبت شکایات بهداشت محیط خبر داد و گفت: این سامانه همان سامانه ۱۴۹۰ سابق است که پیشانی کار ماست و به سامانه بهداشت ۱۹۰ تغییر شماره یافت. البته سامانه ۱۴۹۰ همچنان برای دریافت اطلاعات مربوط به حوزه دارو فعال است.

وی افزود: راه اندازی این سامانه بسیار کار بزرگی است و باید اطمینان مردم را جلب کند زیرا کارشناسان بهداشت محیط در صحنه هستند و حافظ سلامت مردم اند.

صادق نیت بیان داشت: میزان رضایتمندی مردمی، رسیدگی اورژانسی به گزارشات فوری، تهیه گزارش از شکایات حداکثر ۷۲ ساعت پس از ثبت شکایت از وظایف این سامانه است که برای پاسخگویی ۲۴ ساعته آن ۳۰ نیرو استخدام شده اند.

پوشش مناسب حادثه منا

وی با اشاره به اینکه در کنار راه اندازی سامانه ۱۹۰ مداخله سریع را هم ایجاد خواهیم کرد، ادامه داد: لازم است از اقدامات خوب همکاران دانشگاه ها در کنترل حادثه منا و پوشش خوب آن برای جلوگیری از انتقال امراض قدردانی کنیم. برخی از این همکاران گاهی ۲۴ تا ۴۸ ساعت در فرودگاه ها می خوابیدند که پیکر حجاج از دست رفته را با توجه به تاخیر پروازها تحویل بگیرند و اقدامات لازم را انجام دهند.

ریشه کنی عرضه قلیان در برخی شهرها

رئیس مرکز سلامت محیط و کار در ادامه با اشاره به اقدامات خوب برخی دانشگاه ها برای ریشه کنی عرضه قلیان در برخی شهرها خبر داد و گفت: بیش از نیمی از دانشگاه های علوم پزشکی کشور دراین زمینه خوب عمل کردند. در شهرهای کوچک کار خوب پیش رفته ولی در شهرهای بزرگ معضلات در این خصوص جدی تر است.

وی افزود: قلیان دریچه ورود به اعتیاد است زیرا در بررسی های ما عرضه مواد مخدر با قلیان مشاهده شده است.

صادق نیت بیان داشت: در این راستا لازم است دو اقدام اساسی انجام شود اول اینکه تابلوی عرضه قلیان به هیچ عنوان نباید بر سر در جایی نصب شده باشد.

وی ادامه داد: دومین اقدام این است که از نمایش قلیان در ویترین مغازه ها و رستوران ها نیز باید به عنوان یک تخلف جلوگیری شود.

صادق نیت گفت: در عرض ۳ تا ۵ دقیقه یک جوان می تواند سیگار تهیه کند در حالی که برای خرید نان این زمان گاهی تا نیم ساعت طول می کشد!

وجود بنزن در اسانس های تنباکوهای معطر

رئیس مرکز سلامت محیط و کار افزود: متاسفانه مصرف قلیان در حال تبدیل شدن به فرهنگ است در حالی که در تنباکوهای معطر شاهدیم تا ۹۰ درصد از مواد اسانس دار و افزودنی استفاده می کنند که آغشته به بنزن هستند که یکی از مواد مهم سرطانزاست.

صادق نیت خاطرنشان کرد: در مورد سیگار هنوز قبح مصرف وجود دارد ولی درباره قلیان متاسفانه شیوع مصرف آن به نوعی پرستیژ تبدیل شده است.

وی در ادامه آلودگی آب در مناطق بر اثر استحصال خودسرانه آب های زیرزمینی از عمق ۴۰۰ متری زمین با شیوه حفر چاه های نفتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: بحث آب به یک معضل بدل شده است که باید به آن رسیدگی کرد.

صادق نیت در پایان، بحث پیوست سلامت طرح های کلان ملی و نظارت بر این بخش و همچنین نظارت بر پرتوها و بحث آلودگی هوا را مورد اشاره قرار داد و گفت: لازم است از تلاش دانشگاه های علوم پزشکی ایلام، اهواز، آبادان و کرمانشاه برای پوشش زائران اربعین حسینی قدردانی کنیم.