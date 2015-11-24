۵ قطعه زمین واگذار شده، به فضای آموزشی تبدیل نشد

به گزارش خبرگزاری مهر، شهرداری منطقه ۲۲ تهران در واکنش به خبری با عنوان شکایت آموزش وپرورش از شهرداری به دلیل تبدیل فضای آموزشی به برج که اسفندیار چهاربند در گردهمایی مدیران مدارس خیرساز شهر تهران عنوان کرده بود، توضیحاتی ارائه داد.

در این جوابیه آمده است: هر سازمان و ارگانی مسئولیتهای خاص خود را به عهده دارد و اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران نیز از این قاعده مستثنی نیست. متاسفانه بعد از گذشت ۱۵ سال از آغاز به کار منطقه ۲۲ دوستان عزیز آموزش و پرورش تاکنون اقدام جدی در راستای استقلال این منطقه از منطقه ۵ ننموده اند و علیرغم اینکه در اردیبهشت سال ۱۳۸۶ جهت راه اندازی و منفک شدن اداره آموزش و پرورش منطقه ۲۲ از منطقه ۵ ساختمان بزرگی را بصورت بلاعوض تحویل آموزش و پرورش داده شده بود را تخلیه و به شهرداری عودت دادند و تاکنون نیز ۵ قطعه زمین با کاربری آموزش توسط شهرداری منطقه ۲۲ طی صورتجلسات مختلف تحویل آموزش و پرورش شده است که متاسفانه اقدام به ساخت و ساز ننموده اند و تمامی این امکانات زمین و ساختمان را شهرداری در راستای تامین سرانه های آموزش و رفع دغدغه خاطر شهروندان گرامی ساکن در منطقه ۲۲ انجام داده است ولی متاسفانه آموزش و پرورش اقدامی ننموده است.

در ادامه این جوابیه آمده است: آقای چهاربندچرا با گذشت ۱۵ سال از ایجاد منطقه ۲۲ و علیرغم همکاری های عدیده شهرداری منطقه تاکنون از ایجاد اداره آموزش و پرورش منطقه ۲۲ شده است؟ آیا اصولاً برنامه ریزی برای جوابگوی به خیل عزیزانی که در این منطقه ساکن شده اند، دارید؟ چرا در ۵ قطعه زمینی که تحویل شده تا کنون فضای آموزشی احداث نگردید؟

تابحال صدور هر گونه پروانه ساختمانی در شهرداری منطقه ۲۲ صرفاً بر اساس طرح تفصیلی مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری انجام شده است و آن بخش از سرانه های آموزشی در اختیار و تملک شهرداری منطقه بصورت رایگان در اختیار و تحویل آموزش و پرورش قرار گرفته است، لطفاً پاسخ دهید چرا از ساخت مدرسه در این زمینها اقدام ننموده اید؟

در پایان این جوابیه آمده است: نظر به اینکه منطقه ۲۲ شهرداری تهران حریم محدوده ۲۵ ساله آزاد نشده شهر تهران بوده و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی به تاریخ ۱۶/۶/۷۸ شهرکهای خودکفا از قبیل امید دژبان، راه آهن، شهید باقری و... احداث لیکن طبق قانون سرانه های آموزشی بر عهده شرکت تعاونی ها بود که در زمان خود نسبت به احداث و تامین سرانه های آموزش اقدامی بعمل نیامده است.