آمریکا و فرانسه علیه داعش متحد هستند/داعش دشمن همه

به گزارش خبرگزاری مهربه نقل از فرانسه ۲۴ ، «باراک اوباما» رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با همتای فرانسوی خود در واشگتن در کنفرانس مطبوعاتی مشترک گفت داعش تهدیدی برای همه به شمار می آید.

وی در این نشست خبری در کاخ سفید گفت: حمایت خود را از ملت فرانسه در پی حملات وحشیانه ای که در پاریس به وقوع پیوست اعلام می کنیم.

اوباما گفت: داعش متکی بر یک ایدئولوژی خونبار است و تهدیدی علیه ما می باشد که باید با آن مقابله کنیم. ما این وضعیت را تحمل نمی‌کیم، داعش باید نابود شود.

رئیس جمهور آمریکا فرانسه را قدیمی ترین متحد آمریکا دانسته و گفت: آنها(فرانسوی ها) در به دست آوردن استقلال به ما کمک کردند و ما در آزادی از دست فاشسیت‌ها به آنان.

اوباما گفت:آمریکا و فرانسه برای سپردن تروریست ها به دست عدالت متحد هستند.

وی با اشاره به حملات تروریستی پاریس گفت: تروریست ها در فرانسه اتباع ۲۰ کشور را کشتند و این یعنی اینکه این حملات حمله به جهان بوده است.

اوباما گفت: ائتلاف بین المللی از ۶۵ کشور تشکیل شده و دارای ماموریت واحد نابودی داعش به صورت کامل است.

وی در اظهاراتی تکراری با اشاره از حمایت روسیه از دولت بشار اسد در سوریه انتقاد کرده و گفت: من و اولاند توافق داریم که روسیه می‌توانست با تمرکز حملات خود روی داعش، نقش سازنده‌تری ایفا کند.

«فرانسوا اولاند» رئیس جمهور فرانسه نیز در این کنفرانس مطبوعاتی با تاکید بر نقش ترکیه در کنترل مرزهای سوریه گفت: مرزهای ترکیه و سوریه باید برای جلوگیری از رفت و آمد عناصر داعش بسته شود.

وی در ادامه گفت: باید داعش را با خشکاندن منابع مالی و بازپس گرفتن سرزمین های آن نابود کرد و آمریکا و فرانسه در رسیدن به این هدف مصمم هستند.