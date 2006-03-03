ويسي براي پيكان 23 امتياز كسب كرد

به گزارش خبرنگار" مهر" پس از ويسي، اليزما از پتروشيمي 21 امتيازكسب كرد، تاجيك ازپيكان وجيسون كرو ازپتروشيمي هركدام 17 امتياز، تابش نيا ازپتروشيمي 14 امتياز، صمد نيكخواه بهرامي ازپتروشيمي 13امتياز وهنردوست ازپتروشيمي با 11 امتياز پرامتيازترين بازيكنان بودند.

دراين بازي هردوتيم درمقدار ريباند با 41 ريباند مساوي شدند، اما درحاليكه پتروشيمي 32 درصد ازسه امتيازي هايش را به ثمر رسانده بود، اما پيكان در 28 درصد موفق بود درپرتابهاي دوامتيازي هم پتروشيمي با 42 درصد مقابل 38 درصد پيكان ازحريف پيشي گرفت، اما درپرتابهاي آزاد پيكان با 75 درصد مقابل 67 درصد پتروشيمي گوي سبقت را ربود. توپ ازدست رفته پيكان 27 و پتروشيمي20 بود، در توپ ربايي پيكان 13 به 12 جلوافتاد و درپاس منجر به گل هم پيكان 8 بر 6 ازحريف سبقت گرفت.