به گزارش خبرنگار مهر، سید منصور میرمرادی عصر سهشنبه در نشست با مسئولان دستگاههای اجرایی استان بوشهر اظهار داشت: مردم استان بوشهر در صحنههای مختلف در دفاع از این آب و خاک پیشتاز بودهاند و در این راه شهدای زیادی را تقدیم کردهاند.
وی به ایستادگی رئیسعلی دلواری و یارانش در مقابل استعمار و استکبار اشاره کرد و ادامه داد: در دوران دفاع مقدس نیز شاهد حضور گسترده مردم بوشهر در جبهههای نبرد بودیم.
معاون توسعه مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به سرمایه گذاری ۱۰۰ میلیارد ریالی برای ساخت مجتمع توانبخشی ایثارگران استان بوشهر، اضافه کرد: فاز اول این مجتمع امسال تکمیل و به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی با اشاره به اینکه مجتمع توانبخشی ایثارگران استان بوشهر دارای بخشهای مختلف است، بیان کرد: ۳۰ میلیارد ریال برای تجهیز مجتمع توانبخشی ایثارگران استان بوشهر نیاز است.
میرمرادی از عملیاتی شدن فاز دوم بخش فرهنگی و ورزشی مجتمع توانبخشی ایثارگران استان بوشهر در سال جاری خبر داد و افزود: برای عملیاتی شدن این فاز باید اعتبارات استانی مورد نیاز تخصیص یابد.
وی با اشاره به تخصیص پنج هکتار زمین برای اردوگاه فرهنگی، ورزشی و تفریحی ایثارگران استان بوشهر در شهرستان دیلم، اضافه کرد: با حمایتهای مدیریت ارشد استان بوشهر شاهد تکمیل طرحهای ساماندهی گلزارهای شهدا در استان بوشهر هستیم.
میرمرادی در ادامه با اشاره به ارائه خدمات رفاهی بنیاد شهید و امور ایثارگران به ۱۷۰ هزار دانشجو، تصریح کرد: سالانه ۵۰۰ میلیارد تومان برای این مهم هزینه میشود.
معاون توسعه مدیریت بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: اعتبارات حوزه درمان ایثارگران افزایش یافته است و همه بدهیهای بیمه درمانی پرداخت شده است.
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