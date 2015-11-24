جزئیات سرمایه گذاری ۷۰ میلیون یورویی تولید داروهای دیابت در ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، لارس سورنسن در حاشیه برگزاری همایش بین المللی راهبری دیابت ایران در جمع خبرنگاران، گفت: برای احداث کارخانه تولید دارو در ایران، تفاهمنامه ای با وزارت بهداشت، امضا شده و اکنون تیم کارشناسی دوطرف به دنبال تهیه مکانی مناسب برای این منظورهستند.

مدیرعامل شرکت نوونوردیسک، میزان سرمایه گذاری این شرکت برای احداث این کارخانه را ۷۰ میلیون یورو اعلام کرد و افزود: هدف این شرکت از سرمایه گذاری در ایران این است که داروهای دیابت به صورت بلندمدت، با داوم و با استفاده از تکنولوژی روز برای بازار ایران همواره فراهم باشد.

وی پیش بینی کرد با توجه به اینکه احداث کارخانه تولید دارو با استفاده از جدیدترین فناوری روز و تولیدات آن مطابق آخرین کیفیت روز اتحادیه اروپا و آمریکا صورت می گیرد، بین سه تا پنج سال ساخت آن به طول بیانجامد.

عضو هیئت مدیره فدراسیون جهانی دیابت با اشاره به وجود حدود ۴۵۰ میلیون دیابتی در جهان گفت: مردم اغلب کشورهای جهان برای درمان خود اکنون از تولیدات داروی دیابت شرکت نوونوردیسک که در دانمارک؛ امریکا و یا کشورهای اروپایی دیگر تولید می شود، استفاده می کنند.

سورنسن در عین حال پیشگیری و آموزش را دو مولفه بسیار موثر در کاهش ابتلا به دیابت دانست وافزود:هدف اصلی شرکت ، امید به زندگی، کاهش ابتلای مردم به دیابت ، جلوگیری از رشد و عوارض ناشی از آن است که این مهم از طریق افزایش اطلاعات عمومی و آگاهی شهروندان امکانپذیر است.

وی شیوع دیابت را ناشی از پدیده شهرنشینی دانست و تصریح کرد: افراد مبتلا به دیابت به مراقبت نیاز دارند و در صورت درمان می توانند زندگی بهتر و عمر طولانی تری داشته باشند و مسئولان در ایران باید تلاش کنند تا روند رشد دیابت را تغییر دهند.