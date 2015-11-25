نتیجه تحقیق حمله به بیمارستان قندوز اعلام می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا در افغانستان نتایج تحقیقش درباره حمله هوایی به بیمارستان قندوز در شمال این کشو را منتشر خواهد کرد.

جان کمپل فرمانده نیروهای خارجی در افغانستان با اعلام این خبر گفت: روز چهارشنبه نتایج تحقیقی که توسط ارتش آمریکا درباره قندوز انجام شده است منتشر خواهد شد.

در حمله جنگنده های آمریکایی به بیمارستانی در شهر قندوز افغانستان حداقل ۳۰ نفر کشته شدند که در میان آنها پزشکان بدون مرز نیز دیده می شدند.

آمریکا بلافاصله این حمله را اشتباه جنگنده های آمریکایی اعلام کرد ولی بعد از مدتی گفت باید درباره این حادثه تحقیق کند. پزشکان بدون مرز می گویند نیروهای آمریکایی از حضور پزشکان خارجی در این بیمارستان اطلاع داشتند.

باراک اوباما بعد از این حادثه به طور رسمی عذرخواهی کرد ولی پزشکان بدون مرز خواهان بررسی این موضوع در دادگاه جنایات جنگی شده اند.