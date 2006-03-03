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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۰:۰۹

پوركاشيان قهرمان شطرنج بانوان كشور شد

پوركاشيان قهرمان شطرنج بانوان كشور شد

آتوسا پوركاشيان استاد بين المللي شطرنج زنان عنوان نخست سيزدهمين دوره مسابقات قهرماني شطرنج بانوان كشور را از آن خود كرد.

به گزارش خبرگزاري" مهر"  دراين دوره از بازيها كه روز پنجشنبه يازدهم اسفندماه با انجام در يازدهم و پاياني رقابت ها به اتمام رسيد، آتوسا پوركاشيان استاد بين المللي شطرنج بانوان (WIM) باغلبه بر هما علوي با كسب 10 امتياز بااقتدار در پيكارها با غلبه بر شهره بيات از گيلان 8 امتيازي شد و به عنوان نايب قهرماني رسيد.

شيرين نوابي استاد فيده شطرنج WFM از تهران آفت آزاد خائيان ديگر همشهري خود را شكست داد و با 5/7 امتياز در جايگاه سوم قرار گرفت. همچنين مونا سلمان ماهيني استاد فيده شطرنج WFM و غزل حكيمي فرد هردو از تهران به9 ترتيب با 7 و 6 امتياز چهارم و پنجم شدند.

نفرات اول تا پنجم اين بازيها به همراه شادي پريدراستاد بزرگ شطرنج زنان WGM اردوي نهايي انتخابي تيم ملي شطرنج بانوان ايران را تشكيل خواهند داد. روشنك روشن طبري و مرضيه جلال به عنوان سر داور و داور مسابقات حضور داشتند ضمن اينكه ابوالقاسم نجيب سرپرستي بازيها را عهده دار بود.

کد مطلب 297802

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