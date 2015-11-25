حیات کره زمین بدون حشرات نابود می شود

به گزارش خبرنگار مهر، «گاگی دیویدوز»، محقق اکولوژی از دانشگاه آریزونا، در این باره می گوید: «اگر حشرات کره زمین نابود شوند، بلاشک کل دنیا از هم فرومی پاشد.»

درست است که در صورت نابودی حشرات، پشه ایی برای گزش ما انسان ها و انتقال انواع بیماری ها وجود نخواهد داشت و میلیون ها نفر از بیماری هایی نظیر مالاریا و تب تنگو نخواهند مُرد. کشاورزان دیگر برای حفاظت از محصولاتشان نیاز به سمپاشی نخاهند داشت.»

اما منافع حشرات به مراتب بیشتر از ضررهای آنهاست. تقریباً ۸۰ درصد کل زندگی گیاهی جهان وابسته به گرده افشانی است. این حشرات هستند که در طول فرایند گرده افشانی، گرده را از بساک گیاه نر به کلاله گیاه ماده می رسانند.

به گفته دیویدوز، «در اکثر موارد حشراتی نظیر زنبور، سوسک و پروانه، عامل گرده افشانی هستند، و در موارد نادر باد، آب یا حیوانات این فرایند را انجام می دهند. بدون وجود این گرده افشان ها، اکثر گیاهان زمین نابود خواهند شد.»

حال آنکه بخش وسیعی از رژیم غذایی انسان های کره زمین وابسته به گیاهانی نظیر گندم، برنج، میوه ها و سبزیجاتی است که حشرات در بقای آنها نقش دارند.

حتی پستاندارانی هم که ما از گوشت شان استفاده می کنیم از گیاهانی تغذیه می کنند که حشرات در تولید آنها نقش دارند. پس دنیای بدون حشرات به معنای نابودی حیات در کل کره زمین است.