به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از فدراسیون وزنهبرداری، ملی پوش دسته ۷۷ کیلوگرم ایران که درحرکت یکضرب موفق به ثبت وزنه ۱۵۸ کیلوگرم شده بود، در دو ضرب با ۳ بار ناکامی در مهار وزنههای ۱۹۳ (دو بار) و ۱۹۴ کیلوگرم (یک مرتبه) از گردونه رقابتهای جهانی حذف شد تا پس از جابر بهروزی او نیز دومین وزنهبردار حذف شده تیم ملی وزنهبرداری ایران لقب بگیرد.
تقیان از ایران، چینان وونگ از تایلند، ویکتور گیتزاز روسیه، محمد ایهاب از مصر، کیم کوانگ از کرهشمالی، نجات رحیموف از قزاقستان، رجباف از ترکمنستان، ایوان کلیم از بلاروس، یونگ سو و لیائوجان لیو از کشور چین، کاراپتیان و مارتیروسیان ازارمنستان و کریستف رامیک از لهستان ۱۳ وزنهبرداری بودند، در گروه A هشتادویکمین دوره مسابقات جهانی وزنهبرداری ۲۰۱۵ آمریکا برای کسب عناوین قهرمانی این دوره به مصاف با یکدیگر رفتند.
رسول تقیان که در یکضرب با مهار وزنه ۱۵۸ کیلوگرمی دهم شده بود، در دو ضرب با سه بار ناکامی در مهار وزنههای ۱۹۳ و ۱۹۴ کیلوگرم از گردونه رقابتها حذف شد تا با کنار رفتن او از دور رقابتها کار کاروان وزنهبرداری ایران را برای روزهای آتی و کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ سختتر از قبل شود.
در این وزن لیائو وزنهبردار مطرح و عنواندار جهان و المپیک کشور چین نیز با سه بار ناکامی در مهار وزنه ۲۰۱ کیلویی مثل تقیان از گردونه جهانی حذف شد تا چینیها هم از داشتن وزنهبردار اوتی بیبهره نمانند.
در پایان رقابت دوضرب و مجموع دسته ۷۷ کیلوگرم، وزنهبردار قزاقها با ثبت رکورد ۲۰۷ و مجموع ۳۷۲ کیلوگرم عنوان قهرمانی جهان را به خود اختصاص داد. وزنهبردار آذربایجانیها از گروه B با ثبت وزنه ۲۰۳ کیلوگرم عنوان نایب قهرمانی و نقره دو ضرب را به خود اختصاص داد و وزنهبردار کشور مصر پس از سالها این کشور را با ثبت وزنه ۲۰۱ کیلوگرم صاحب عنوان سومی دوضرب کرد.
در مجموع نیز وزنهبردار قزاق با ۳۷۲ کیلوگرم قهرمان دسته ۷۷ کیلوگرم شد، وزنهبردار کرهشمالی نیز با همین مجموع و اختلاف وزن در جایگاه نایب قهرمانی جهان ایستاد و در نهایت وزنهبردار مصری با مجموع ۳۶۳ کیلوگرم جایگاه سوم جهان را به دست آورد.
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