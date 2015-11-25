یاقوت سرخ کویر در انتظار حمایت/ رنج باغداران و گنج دلالان

خبرگزاری مهر- گروه استانها: روزهای برداشت زرشک در خراسان جنوبی به پایان رسید اما قصه جدیدی برای کشاورزان به وجود آمده است. قصهای که سر از مشکلات دراز در بازار فروش و تولید این محصول دارد.
قصهای که دلالان در آن هنرنمایی میکنند، قصه پرماجرایی که غصههای زیادی را برای کشاورزان استان به وجود آورده است.
به گفته محققان، زرشک از جمله محصولاتی است که نقش بسزایی در سلامت انسان ایفا میکند. سابقه مصرف زرشک به دوره مصر باستان میرسد، زمانی که ملکهها، این گیاه را با تخم رازیانه بهمنظور درمان طاعون مصرف میکردند.
برخی پزشکان سنتی در ایران نیز زرشک را بهعنوان رفع بوی بد خلط سینه میشناختند و در درمان بیماری های لثه، درد دندان، کاهش تب، کمردرد، مشکلات قلبی و کبدی و درمان بیماری های آرتریت استفاده میکردند.
خراسان جنوبی که مهد پرورش این محصول گران بها است در مرداب تنزل این اقتصاد دسته و پنجه نرم میکند. خشکسالی های پیاپی، طوفان های غیرمنتظره و وجود آفات باعث از بین رفتن محصول زرشک شده است و هرساله نیز بیشازپیش میزان تولید را در خطر نابودی قرار میدهد.
استان ۹۸ درصد تولید زرشک کشور را دارد اما تولید و صادرات آن باهم همخوانی ندارد و این موجب شده تا ارزشافزوده زیادی نصیب کشاورزان نشود.
زرشک دیگر برای کشاورزان درآمدی ندارد
یکی از کشاورزان استان در گفتوگو با خبرنگار مهر، بیان کرد: یکی از ویژگی های زرشک این است که یک سال در میان محصول میدهد.
موسی مولایی با بیان اینکه سال جاری، سال تولید باغات زرشک بود، اظهار کرد: با توجه به خشکسالی های پیاپی و طوفان چند هفته گذشته، برداشت زرشک نسبت با سال های گذشته کمتر شده بود.
وی با بیان اینکه میزان تولید زرشک سالبهسال کمتر میشود، افزود: در شرایط کنونی، زرشک برای کشاورزان درآمدی ندارد.
مولایی با اشاره به طوفان و باران غیرمنتظره چندین روز گذشته، بیان کرد: طوفان به ۲۰ درصد از محصولات زرشک خسارت وارد کرد و در حالی که محصولات را بیمه کردهام، اما بیمه درصد کمی از کل خسارت را پرداخت میکند.
در بازار فروش کشاورزان رنج و دلالان سود میبرند
یکی دیگر از کشاورزان استان در گفتوگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه زرشک بهصورت توافقی بین فروشنده و خریدار به فروش میرسد، بیان کرد: برخی دلالان با بهکارگیری ترفندهای مختلف، سود زیادی در خرید زرشک میبرند.
محمدولی فیاضی نسب با بیان اینکه این افراد زحمت و رنج کشاورز را در نظر نمیگیرند، بیان کرد: یکی از مشکلات کشاورزان نبود قیمتی تعیینشده برای فروش محصولاتی مانند زرشک است.
وی افزود: میزان تولید زرشک نسبت به سال های گذشته کاهشیافته چرا که کم آبی این محصول را با تنشها زیادی روبرو کرده است.
محمدحسین رحمتی از دیگر کشاورزانی است که به گفتوگو با خبرنگار مهر پرداخت و گفت: عناب، انار، زرشک و پسته از جمله محصولاتی است که تولید میکنم.
وی با بیان اینکه خشکسالی های پی در پی میزان تولید محصولاتم را کاهش داده است، بیان کرد: علاوه بر مشکلات آب، وجود آفات و طوفان نیز در کاهش تولید نقش عمدهای داشته است.
آفت شپشک در باغات زرشک
رحمتی تصریح کرد: آفت شپشک یا چرمه به ۶۰ درصد از درختان زرشک آسیب وارد کرده است.
وی خواستار حمایت از کشاورزان شد و افزود: سم آفت شپشک گران بوده و باید استفاده از آن مستمر باشد چراکه بعد گذشت چند روز از سم پاشی، دوباره آفت به جان درختان میافتد.
رحمتی افزود: همچنین اگر جهاد کشاورزی اعتباری در خصوص سیمانی کردن آبراهها تخصیص دهد، شاید تولید محصولات کشاورزی افزایشیافته و بخشی از مشکلات کشاورزان برطرف شود.
وی با اشاره به میزان برداشت زرشک در سال جاری، تصریح کرد: در سال های گذشته بهطور میانگین صد کیلو زرشک برداشت کردهام که در سال جاری به ۸۰ کیلو رسیده است.
رحمتی با اشاره به فصل برداشت زرشک، بیان کرد: برداشت زرشک همزمان با شروع پاییز است و خشککردن زرشک در زمستان کاری دشوار است.
وی با بیان اینکه زرشک فقط تا قبل از جمعآوری بیمه است، خواستار شد: دستگاههای ذیربط، زرشک را بعد از جمعآوری نیز تحت پوشش بیمه قرار دهند.
دو میلیارد ریال خسارت به زرشک کاران استان
مدیر صندوق بیمه محصولات کشاورزی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پیشبینی میشود در سال زراعی جاری برای ۵۱۳ هکتار از باغ های زرشک، ۲ میلیارد و ۷۳۳ میلیون و ۹۸۰ هزار ریال خسارت پرداخت شود.
جواد غنچه با بیا اینکه بهطور میانگین به ۲۵ درصد از باغ های زرشک استان خسارت وارد شده است، افزود: در سال زراعی ۹۴-۹۳، سه هزار و۱۰۰ هکتار از محصول زرشک بیمهشدهاند.
وی ادامه داد: بیمه محصولات بر اساس ارزش محصول نیست، بلکه بیمه هزینه تولید بوده و زرشک از زمان گل دهی تا برداشت محصول بیمه است.
فعالیت ۳۰ هزار بهرهبردار زرشک در خراسان جنوبی
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی در گفتوگو با خبرنگار مهر، از فعالیت ۳۰ هزار بهرهبردار زرشک در خراسان جنوبی خبر داد و افزود: ۱۴ هزار و ۲۸۸ هکتار از باغ های استان زیر کاشت محصول زرشک است.
ولی پور مطلق با بیان اینکه پیشبینی میشود در سال جاری ۱۶ هزار و ۵۰۰ تن محصول از این مقدار هکتار زیر کاشت زرشک برداشت شود، بیان کرد: با برداشت این میزان زرشک، بیش از ۱۵۶ میلیارد تومان به جیب بهرهبرداران زرشک استان میرود.
وی با اشاره به امکانات پیش روی زرشک کاران استان، اظهار کرد: ۱۳ واحد فرآوری محصول زرشک در خراسان جنوبی وجود داد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی ادامه داد: از این تعداد، سه واحد در شهرستان خوسف، ۴ واحد در قاین، دو واحد در فردوس، دو واحد در درمیان و یک واحد در سربیشه فعال هستند.
وی با اشاره به تسهیلات ارائهشده به زرشک کاران استان اظهار کرد: تاکنون ۳۱۲ بارگاه بهداشتی زرشک سنتی با ظرفیت ۳ هزار و ۵۰۰ تن زرشک فعال شده است.
ولی پور مطلق با بیان اینکه برای این بارگاهها ۱۹۰ مجوز با ظرفیت ۳ هزار و ۶۰۰ تن صادر شده است، افزود: در این راستا تاکنون ۲۰۰ تن زرشک به بهرهبرداری رسیده است.
شناسنامهدار کردن زرشک در دستور کار است
رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه همچنین برای برند سازی و شناسنامهدار کردن زرشک برنامهریزیهایی انجامشده است، تصریح کرد: برای جلوگیری از فروش فلهای زرشک و برند سازی آن، صنایع کوچک بستهبندی این محصول احداث شده است.
وی افزود: احیای باغات زرشک، اجرای طرح های آبیاری تحتفشار و طرح انتقال آب و افزایش عملکرد در واحد سطح با اجرای طرح تغذیه از دیگر اقدامات انجامشده در راستای افزایش تولید این محصول در استان است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی در گفتوگو با مهر، با بیان اینکه زرشک از محصولاتی است که دارای خاصیت دارویی فراوان است، بیان کرد: باید بیشازپیش در معرفی این محصول و خواص آن در دنیا تلاش کنیم.
محسن احتشام در خصوص اقدامات اتاق بازرگانی در راستای معرفی محصول زرشک، اظهار کرد: اتاق بازرگانی در پنج سال گذشته، طرح فرآیند برنامهریزی استراتژیک برای محصول زرشک را نوشت.
وی ادامه داد: اکنون زرشک دارای وب سایت تخصصی بوده که آن را به دو زبان فارسی و انگلیسی در دنیا معرفی میکند.
پیشبینی تولید ۱۸ هزار تن زرشک خراسان جنوبی در سال جاری
احتشام با بیان اینکه زرشک یک محصول مقاوم در برابر خشکی و سرما است، بیان کرد: در خراسان جنوبی به علت خشکسالی و کمبود آب، محصولات کشاورزی کمی تولید میشود بنابراین صادرات زرشک میتواند برای روستاییان خلق ثروت کند.
وی با بیان اینکه پیشبینی میشود که در سال جاری نیز ۱۸ هزار تن زرشک در استان تولید شود، اظهار کرد: صادرات محصولات استراتژیک استان از قبیل زرشک و زعفران در افزایش درآمد روستاییان و کشاورزان نقش بسزایی را ایفا میکند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان جنوبی با اشاره به برند سازی محصول زرشک، بیان کرد: اتاق بازرگانی کار آن برند سازی و صادرات محصول نیست بلکه صادرکنندگان عضو اتاق، این کار را انجام میدهند.
وی افزود: ساخت فیلم تخصصی معرفی زرشک با دو زبان فارسی و انگلیسی از جمله اقداماتی است که اتاق بازرگانی با همکاری سازمان های ذیربط انجام داده است.
احتشام تصریح کرد: همچنین با برگزاری پایون محصولات ایران در نمایشگاههای بینالمللی بزرگ دنیا، کاتالوگ زرشک در سبد کالای صادراتی اضافه شد.
زرشک به عنوان یکی از محصولات استراتژیک خراسان جنوبی می تواند نقش گسترده ای در توسعه اقتصادی این استان ایفا کند که توجه به صنایع فرآوری و حمایت از صادرکنندگان و کشاورزان باید مورد توجه مسئولان قرار گیرد.
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