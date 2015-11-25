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۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۱:۵۸

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان:

مراکز پیش دبستانی زنجان تحت نظارت آموزش و پرورش قرار می گیرند

مراکز پیش دبستانی زنجان تحت نظارت آموزش و پرورش قرار می گیرند

زنجان- معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: از سال آینده همه مراکز پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرند.

اصغر بیات در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه رسانه ها در اعتلای حوزه فرهنگی تاثیر بسزایی دارند، افزود: باید تعامل میان آموزش و پرورش و اصحاب رسانه در زمینه فرهنگ‌سازی مربوط به تعلیم و تربیت افزایش پیدا کند.

وی با اشاره به اینکه معاونت آموزش ابتدایی دو ماموریت بسیار مهم دارد، اظهار کرد: مقطع پیش دبستانی در دو دوره ۴ تا ۶ ساله اجرا می‌شود و  کودکان در سنین ۵ و ۶ سال از این آموزش‌ها بهره‌مند می‌شوند.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: براساس توافق‌های صورت گرفته متولی اصلی مقطع دوره پیش‌دبستانی آموزش و پرورش است و تفاهم‌نامه بین آموزش و پرورش، بهزیستی و معاونت حقوقی ریاست جمهوری وظیفه آموزش و پرورش در زمینه این مقطع تحصیلی را شامل صدور مجوز، تبیین و تولید محتوا و نظارت بر فعالیت این مراکز اعلام کرده است.

بیات تاکید کرد: این معاونت همچنین برای دانش آموزان دوره ابتدایی ۶ تا ۱۱ ساله هم ماموریت دارد برنامه های مهم  آموزشی را طراحی کند. 

وی افزود:  از سال آینده همه مراکز پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش قرار می‌گیرند و ادامه فعالیت‌های مراکز پیش دبستانی از سال آتی منوط به دریافت مجوز از آموزش و پرورش است.

معاون آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان به برنامه های مهم این معاونت اشاره کرد و گفت: برنامه ارتقای صلاحیت حرفه ای معلمان جزو برنامه های مهم است و اگر به دنبال معلم حرفه ای هستیم باید به طور اساسی کار شود. 

بیات به اولویت های آموزشی در مقطع ابتدایی اشاره کرد و گفت: پوشش کامل  ۱۰۰ درصدی کودکان لازم التعلیم ابتدایی داریم و همچنین  کیفیت بخشی برای معلمان و دانش آموزان در دوره ابتدایی نیز از دیگر اولویت ها است .

وی تصریح کرد: برای مدیران طرح تدبیر  را داریم که با ارتقای فرآیندهای آموزشگاهی در راستای ارتقای مدرسه گام بردارند.

کد مطلب 2978101

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