برادران عراقی در صدور ویزا تلاش خود را مضاعف کنند

آیتالله سید محمدعلی موسوی جزایری در جریان بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: الحمدالله امسال خدمات خیلی عالی بوده و مشاهدات ما حکایت از این دارد که همهچیز در مرز بهخوبی در حال انجام است.
وی با تأکید بر خوب بودن وضعیت در مرزها افزود: خوشبختانه مردم، مواکب، مؤمنان، دولت و مسئولان نیز هیچ کوتاهی نکردهاند و عبور و مرور زائران مشتاق برای حضور در مراسم بزرگ اربعین حسینی بهخوبی و بهصورت روان در حال انجام است.
نماینده ولیفقیه در استان خوزستان تصریح کرد: امسال نسبت به سالهای گذشته پذیراییها و خدماترسانی به زائران خیلی مفصلتر است و این نشان میدهد مردم خوزستان در پذیرایی از میهمان اباعبدالله الحسین(ع) سنگ تمام گذاشتهاند.
آیتالله جزایری یادآور شد: فقط یک قدری برادران عراقی ما باید تمهیدات لازم را در زمینه تسریع صدور ویزا فراهم و تلاش خود را مضاف کنند تا عبور و مرور زائران ایرانی سرعت بیشتری به خود بگیرد و مردم به جای معطل شدن در مرزها، فرصت بیشتری برای حضور در کربلا و زیارت امام حسین(ع) داشته باشند.
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