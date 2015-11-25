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۴ آذر ۱۳۹۴، ۹:۱۱

آیت‌الله جزایری:

برادران عراقی در صدور ویزا تلاش خود را مضاعف کنند

برادران عراقی در صدور ویزا تلاش خود را مضاعف کنند

چذابه ـ نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان گفت: خدمات‌رسانی در مرز چذابه به‌خوبی پیش می‌رود ولی برادران عراقی باید تلاش خود برای صدور ویزای زائران را مضاعف کنند.

آیت‌الله سید محمدعلی موسوی جزایری در جریان بازدید از مرز چذابه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: الحمدالله امسال خدمات خیلی عالی بوده و مشاهدات ما حکایت از این دارد که همه‌چیز در مرز به‌خوبی در حال انجام است.

وی با تأکید بر خوب بودن وضعیت در مرزها افزود: خوشبختانه مردم، مواکب، مؤمنان، دولت و مسئولان نیز هیچ کوتاهی نکرده‌اند و عبور و مرور زائران مشتاق برای حضور در مراسم بزرگ اربعین حسینی به‌خوبی و به‌صورت روان در حال انجام است.

نماینده ولی‌فقیه در استان خوزستان تصریح کرد: امسال نسبت به سال‌های گذشته پذیرایی‌ها و خدمات‌رسانی به زائران خیلی مفصل‌تر است و این نشان می‌دهد مردم خوزستان در پذیرایی از میهمان اباعبدالله الحسین(ع) سنگ تمام گذاشته‌اند.

آیت‌الله جزایری یادآور شد: فقط یک قدری برادران عراقی ما باید تمهیدات لازم را در زمینه تسریع صدور ویزا فراهم و تلاش خود را مضاف کنند تا عبور و مرور زائران ایرانی سرعت بیشتری به خود بگیرد و مردم به جای معطل شدن در مرزها، فرصت بیشتری برای حضور در کربلا و زیارت امام حسین(ع) داشته باشند.

کد مطلب 2978106

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