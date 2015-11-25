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۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۰:۲۳

آیت الله سبحانی:

طلبه باید زمان شناس باشد/ تأکید بر پاسخ به شبهات

طلبه باید زمان شناس باشد/ تأکید بر پاسخ به شبهات

قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان تأکید کرد: طلبه باید به مسائل زمان خود آگاه باشد تا بتواند مقابل تهاجم فکری و شبهات ‌پاسخگو باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی صبح چهارشنبه در درس خارج اصول که در مسجد اعظم قم برگزار شد، اظهار داشت: امام صادق(ع) فرمودند عالمی که زمان شناس نباشد در مقابل تهاجمات فکری و شبهات نمی‌تواند پاسخگو باشد.

وی افزود: کسی که در حجره خود را مشغول درس خواندن می‌کند و به بیرون از خود کاری ندارد عالم به زمان نیست و در مقابل شبهات دوام نمی‌آورد.

استاد سطوح عالی حوزه اضافه کرد: امروزه ۴۰ رسانه در دنیا علیه تشیع به زبانه‌های فارسی و عربی و انگلیسی تبلیغ و ترویج می‌کنند زیرا شیعیان استقلال طلب هستند و زیر بار استعمار نمی‌روند به همین دلیل با کشورهایی که نوکر استعمارند کاری ندارند.

پرهیز از بیان مسائل کم فایده سیاسی

آیت الله سبحانی خطاب به طلاب افزود: در دهه آخر صفر عده‌ای از شما در قم و عده‌ای نیز برای تبلیغ به سراسر کشور می‌روید سعی کنید در منابر خود به جای بیان مسائل کم فایده سیاسی شبهات مردم را جواب دهید و نیازهای فکری آن‌ها را برطرف کنید.

وی اضافه کرد: یک روحانی نباید فقط به درس خواندن در حجره خودش را مشغول کند و نداند در محیط زندگی او چه می‌گذرد، باید نیازهای فکری و فرهنگی مردم را بشناسد و در منبر برای آنان بازگو کند.

آیت الله سبحانی اظهار داشت: اشکالات جامعه را بشناسید و بدانید مردم چه می‌خواهند و دشمنان چه چیزهایی را علیه اسلام تبلیغ می‌کنند شما هم برای آنان جواب آماده داشته باشید.

وی اضافه کرد: امام علی(ع) فرمودند اگر کسی دو روزش با هم یکسان باشد ضرر کرده است بنابراین یک طلبه باید علم امروزش از دیروز بیشتر شده باشد.

کد مطلب 2978218

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