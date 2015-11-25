ارائه مقالات پژوهشی طلاب به جشنواره ملی بهار

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره ملی بهار با همکاری مرکز امام، ولایت فقیه و انقلاب اسلامی و انجمن جامعه شناسی سیاسی ایران برگزار می‌شود و اساتید، طلاب، دانشجویان و پژوهشگران می توانند مقالات خود را به بخش پژوهشی این جشنواره ارائه کنند.

مبانی نظری و مفهومی، همدلی و همزبانی؛ چیستی، ابعاد و مؤلفه‌ها، همدلی و همزبانی در منابع اسلامی؛ قرآن، سنت و سیره معصومین(ع)، نقش همدلی و همزبانی در شکل‌گیری اعتماد سیاسی و ارتقاء سرمایه اجتماعی، نقش همدلی و همزبانی در تحقق الگوی حکمرانی خوب و نقش همدلی و همزبای دولت و ملت در دیدگاه حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری(مدّظلّه العالی) از جمله موضوعات است.

همچنین بررسی تجارب و راهکارهای عملیاتی با بررسی تجربه موفق سایر کشورها در خصوص رابطه دولت و ملت، بررسی اعتماد سیاسی در ادوار مختلف دولت‌های جمهوری اسلامی ایران (چالش‌ها و فرصت‌ها)، راهکارهای تقویت و تعمیق همدلی و هم‌زبانی دولت و ملت در حوزه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی و راه‌کارهای تقویت همدلی و هم‌زبانی میان احزاب، جریان‌ها و نخبگان سیاسی از دیگر موضوعات این جشنواره است.

دریافت آثار صرفاً از طریق پایگاه www.baharfestival.ir امکان‌پذیر است. آخرین مهلت ارسال آثار ۱۵ آذرماه است.

مقالات برتر در فصلنامه علمی- پژوهشی انجمن علمی جامعه شناسی سیاسی ایران به چاپ می‌رسد.