حمايت از دانشجويان تحصيلات تكميلي مرتبط با فناوري اطلاعات ضروري است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضوي روز گذشته در دومين روز از اولين گردهمايي معاونان اداري مالي و معاونان و مديران طرح هاي عمراني دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور در مشهد با بيان اين مطلب افزود: براي پيشرفت در بهره برداري فناوري اطلاعات و IT مي توان به اقداماتي از قبيل مشاركت منابع ، همسويي برنامه اي، رقابت در بهره برداري و اجتناب از دوباره كاري دست زد.

وي اضافه كرد: بايد به سطحي از تكامل بهره وري در اطلاعات برسيم تا بتوان تا پايان سال 85 از سطح برنامه هاي عملياتي عبور كرد و به سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري دست يافت.

رضوي اضافه كرد: با تدوين برنامه هاي توسعه تدريجي كاربردها مي توان به بسياري از هزينه ها جهت داد تا ارتقاء بهره وري در كشور امكان پذير شود.