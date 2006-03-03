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۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۱:۴۱

مدير كل دفتر امور رايانه وزارت علوم :

حمايت از دانشجويان تحصيلات تكميلي مرتبط با فناوري اطلاعات ضروري است

ساماندهي گسترده نيروهاي متخصص با ايجاد و توسعه شبكه عملياتي فناوري اطلاعات ميسر است. براي اين كار بايد از انجمن هاي دانشجويي فناوري اطلاعات، شركت هاي تخصصي، دانشجويان كارشناسي ارشد و دكتري در رشته مذكور حمايت كرد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، رضوي روز گذشته در دومين روز از اولين گردهمايي معاونان اداري مالي و معاونان و مديران طرح هاي عمراني دانشگاه ها و مراكز پژوهشي كشور در مشهد با بيان اين مطلب افزود: براي پيشرفت در بهره برداري فناوري اطلاعات و IT مي توان به اقداماتي از قبيل مشاركت منابع ، همسويي برنامه اي، رقابت در بهره برداري و اجتناب از دوباره كاري دست زد.

وي اضافه كرد: بايد به سطحي از تكامل بهره وري در اطلاعات برسيم تا بتوان تا پايان سال 85 از سطح برنامه هاي عملياتي عبور كرد و به سيستم هاي پشتيبان تصميم گيري دست يافت.

رضوي اضافه كرد: با تدوين برنامه هاي توسعه تدريجي كاربردها مي توان به بسياري از هزينه ها جهت داد تا ارتقاء بهره وري در كشور امكان پذير شود.

کد مطلب 297830

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