مراقب خواستگارهای مجازی باشید

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ سیدموسی حسینی با بیان اینکه یكی از روش های جدید دوستیابی و ایجاد ارتباط با سایرین، استفاده از اینترنت است گفت: در این مقوله، اتاقهای گفتگو كه به "چت روم ها" معروف هستند و در سایتهای گوناگون در دسترس همگان قرار دارند، بیشترین نقش را ایفا میكنند.
وی ادامه داد: سایتهای قدرتمندی نظیر یاهو، گوگل، شبکه های اجتماعی موبایلی و...، مرتباً در حال ارتقاء و افزایش قدرت مانور در "چت روم ها" و سایتهای زیرمجموعه دوستیابی و همسریابی خود هستند.
رئیس پلیس فتا فارس افزود: افزایش امكانات تصویری در این سایتها باعث شده است تا با نصب یك دوربین كوچك روی مانیتور، امكان ارتباط چهره به چهره نیز فراهم شود تا فضای ارتباطی حالتی طبیعیتر به خود بگیرد.
سرهنگ حسینی گفت: این فناوری پیشرفته، انقلابی در نزدیكتر شدن افراد در سراسر دنیا به یكدیگر ایجاد كرده است، امّا این ارتباط در "چت روم ها" و از طریق اینترنت، نوع جدیدی از عشقهای مجازی را ایجاد كرده كه به عشقهای اینترنتی معروف است.
وی دختران را قشر آسیب پذیر در این حوزه معرفی کرد و هشدار داد: در ایـن میان، دخـتران به لحـاظ احـساس خطر یا بروز حالت شرم در حضور جنس مخالف، ترجیح میدهند تا در دنیای مجازی و فارغ از دغدغههای حضور واقعی به گفتگو بپردازند.
رئیس پلیس فتا فارس افزود: دختران در این شرایط به لـحاظ غلیـان احساسات و گرایشات جدید و ناملموس در خود، علاقه کثیری به این نوع ارتباط نشان میدهند و بهطور معمول از هویتها و شناسههای غیرواقعی برای حضور و معرفی خود استفاده می كنند.
وی گفت: این ارتباطات معمولا از طریق پست الكترونیك (ایمیل) ادامه مییابد و پس از مدتی با ارتباطات تصویری (استفاده از وب كم) شكل تازهای به خود میگیرد كه سرانجام به ملاقات حضوری میانجامد.
وی ادامه داد: متأسفانه در اغلب موارد افراد با انگیزههای متفاوتی در این ارتباط وارد میشوند كه عواقب سوء آن متوجه فرد نوجوان، بهخصوص دختران خواهد بود.
سرهنگ حسینی از شهروندان درخواست كرد: در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طریق سایت پلیس فتا به آدرس Cyberpolice.ir درمیان بگذارند
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