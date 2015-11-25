۱۵ درصد پرونده های کیفری مربوط به جرائم ناشی از خشونت است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی امیری صبح امروز چهارشنبه در همایش ملی «زنان و حمایت‌ های اجتماعی، فرصت‌ها و تهدیدها» که در کرمانشاه برگزار شد، اظهار داشت: یکی از موضوعات مورد توجه در این همایش بالا بردن صبر مردم برای کاهش ناهنجاری ها است و استان کرمانشاه و خصوصا زنان این استان با سابقه هشت سال جنگ تحمیلی در شاخص بالا بودن تحمل از جایگاه خوبی برخوردارند.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با اشاره به اصول قانون اساسی در حمایت از زنان، بر تسهیل در امر ازدواج و استحکام نهاد اجتماعی خانواده با اهمیت و توجه به آن تاکید کرد.

امیری همچنین ضمن تاکید بر برابری حقوق زنان و مردان،نقش زنان را در تداوم بخشی نسل بشری بسیار مهم دانست و افزود: علی رغم بمباران های خبری در دنیا زنان سرافراز ایرانی که نیمی از جمعیت کشور ما را تشکیل می دهند، سرمایه های عظیمی هستند که با قبول مسئولیت در مراکز مختلف در پیچیده ترین مسئولیت ها خصوصا حوزه فرهنگی حضور دارند.

وی با تاکید بر اینکه زنان باید فرصت یابند که مسئولیت هایی در جهت پیشرفت جامعه برعهده گیرند، گفت: در استفاده از استعدادهای زنان میدان وسیعی وجود دارد و توجه به نقش زنان در حد اعلای رشد فکری، علمی، سیاسی و معنوی بر حفظ اصول حداکثری جامعه ضرورت دارد.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه همچنین توجه به مباحث حقوقی و اجتماعی زنان را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: این موارد موضوعاتی است که باید با توجه به ظرفیت های زنان و جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد.

وی برجسته سازی نقش زنان در جوامع خصوصا در تربیت جوامع را بزرگترین خواسته نظام اسلامی مبتنی بر کرامت انسانی دانست و گفت: دیدگاه غرب به زن یه دیدگاه نامناسب و تنها یک کالا برای ارضا جنسی است و این دیدگاه روبه افزایش است.

امیری ادامه داد: متاسفانه هرچه آزادی و بی بند و باری غربی افزایش یابد، حس شهوانی نیز افزایش یافته که منجر به این شده که همجنس بازی به عنوان یک ارزش مطرح شود.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه یکی از مهمترین مشکلات دنیای غرب را متلاشی شدن خانواده ها و افزایش فرزندان بی هویت دانست و افزود: ۱۰۰ سال است که غرب سعی دارد فرهنگ غربی را بین زنان مسلمانان ترویج کند که زن مسلمان از هویت خود بیگانه شود. لذا در مقابله با این اقدامات غرب ارتقا شخصیت زنان و هویت اسلامی بزرگترین خدمت به کرامت انسانی است.

وی سلامت، امنیت، آرامش و تکریم زنان در محیط خانواده را از مسائل اصلی برشمرد و تصریح کرد: زن در خانواده مایه آرامش و مدیر است و مادامی که از آرامش روحی برخوردار نباشد نمی توان آرامش را در خانواده حاکم کرد.

امیری نگاه اسلام به زن را نگاهی ارزشی، عزت آفرین، کرامت آفرین و هویت بخش معرفی کرد و گفت: ظلم به زنان منحصر به جوامع عقب افتاده نبوده و یکی از مهمترین ظلم ها در جوامع پیشرفته به زنان مردواره کردن زن است.

وی افزود: در جوامع غربی آزادی زنان را تنها با هدف فریبکاری آنها ترویج می دهند و این در حالی است که از صدر اسلام حق بیعت، مالکیت و حضور در عرصه های اجتماعی زن تثبیت شده است.

قائم مقام معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه تاکید کرد: غرب باید در مقابل جنس زن پاسخگو باشد چرا که آنها به زن هیچ ندادند و تنها چیزی که دادند بی بند وباری بوده است، غرب حتی در خانواده ها قبحیت روابط نامشروع را از بین برده و تنها شکنجه، بی مهری و زن آزاری در کنار تجاوز به عنف و خشونت ها رواج یافته است.

امیری گفت: در کشور ما بیشترین پرونده های کیفری مربوط به سرقت و مواد مخدر و پس از آن جرایم مرتبط با خشونت است که ۱۵ درصد پرونده ها را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: هر چند افزایش آمار ۴ درصدی نزاع در پایان سال ۹۳ نسبت به سال ۸۰ به تناسب ۱۳ سال شاید توجیه پذیر به نظر برسد، اما در جامعه اسلامی ایران که خاستگاه اخلاق و ... بوده است نشان دهنده ضرورت قاطع در برخورد و بررسی این موضوع است.

امیری با بیان اینکه این مسئله افزایش وظیفه مسئولان را دو چندان می کند، تصریح کرد: گروه های بسیاری در پیشگیری از خشونت مسئولیت دارند و انجام اقدامات موازی و غیر منسجم در این زمینه تنها موجب هدر رفت منابع کشور می شود، لذا باید اقدامات منسجم و بدون موازی کاری باشد.