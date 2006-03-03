گزارش البرادعي شفافيت عملكرد ايران در قبال آژانس را تاييد مي كند

سليمي نمين در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق در مورد گزارش جديد البرادعي افزود: اگر ايران براي بازرسان آژانس محدوديتي ايجاد كرده بود اعتراض و سوءظن نسبت به جمهوري اسلامي جايز بود اما عملكرد ايران جاي هيچ بهانه اي را نگذاشته است .

به گفته وي، دوپهلو سخن گفتن البرادعي به علت اغراض سياسي و فشار آمريكا است. وي اظهار داشت : بدبيني در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران معنايي ندارد .

سليمي نمين با بيان اينكه نبايد در مقابل طرح روسيه شتابزده عمل نمي كنيم، تصريح كرد : هر چه دامنه كشورهاي مذاكره كننده بيشتر شود فرصت هاي بيشتري پيش روي ما خواهد بود .

مدير مسئول سابق تهران تايمز همچنين اظهار داشت : عملكرد ايران تاكنون در مقابل طرح روسيه با درايت بوده و اجازه سوء استفاده را به روس ها نداده است .

وي حذف روسيه از طرف هاي مذاكره در شرايط فعلي را غيرعقلاني خواند و افزود : ايران نبايد خود را در چارچوب خواسته هاي سه كشور اروپايي محدود كند .