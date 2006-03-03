  1. سیاست
  2. سایر
۱۲ اسفند ۱۳۸۴، ۱۷:۱۰

مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران در گفت وگو با "مهر":

گزارش البرادعي شفافيت عملكرد ايران در قبال آژانس را تاييد مي كند

گزارش البرادعي شفافيت عملكرد ايران در قبال آژانس را تاييد مي كند

عباس سليمي نمين مدير دفتر مطالعات و تدوين تاريخ ايران با اشاره به تائيد شفافيت عملكرد ايران بر اساس گزارش البرادعي گفت : آژانس بايد قادر باشد به جمع بندي برسد، زيرا ايران هيچ محدوديتي را پيش روي بازرسان قرار نداده است.

سليمي نمين در گفت وگو با خبرنگار "مهر" در مشهد با بيان مطلب فوق در مورد گزارش جديد البرادعي افزود: اگر ايران براي بازرسان آژانس محدوديتي ايجاد كرده بود اعتراض و سوءظن نسبت به جمهوري اسلامي جايز بود اما عملكرد ايران جاي هيچ بهانه اي را نگذاشته است.

به گفته وي، دوپهلو سخن گفتن البرادعي به علت اغراض سياسي و فشار آمريكا است. وي اظهار داشت : بدبيني در مورد فعاليت هاي هسته اي ايران معنايي ندارد.

سليمي نمين با بيان اينكه نبايد در مقابل طرح روسيه شتابزده عمل نمي كنيم، تصريح كرد : هر چه دامنه كشورهاي مذاكره كننده بيشتر شود فرصت هاي بيشتري پيش روي ما خواهد بود.

مدير مسئول سابق تهران تايمز همچنين اظهار داشت : عملكرد ايران تاكنون در مقابل طرح روسيه با درايت بوده و اجازه سوء استفاده را به روس ها نداده است.

وي حذف روسيه از طرف هاي مذاكره در شرايط فعلي را غيرعقلاني خواند و افزود : ايران نبايد خود را در چارچوب خواسته هاي سه كشور اروپايي محدود كند.

سليمي نمين در پايان تاكيد كرد : گزارش جديد البرادعي مطلب جديدي ندارد تا ما را براي پذيرفتن طرح روسيه تحت فشار قرار دهد.

کد مطلب 297833

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها