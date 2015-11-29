به گزارش خبرنگار مهر، جام بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس، امروز هشتم آذرماه در مجتمع فرهنگی- ورزشی آرش میراسماعیلی به کار خود پایان می‌دهد. جامی که ثبت نام در آن از اول مهرماه و به صورت آنلاین آغاز شد و علاقمندان می‌توانستند به پورتال تمامی مراکز فرهنگی دیجیتال شبکه ملی فرهنگ، وزارت ورزش و جوانان و بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای مراجعه و در آن ثبت نام کنند.

مرحله مقدماتی دومین دور این مسابقات از آبان ماه سال جاری به صورت آنلاین و حضوری در ٧ رشته و در سراسر کشور برگزار شد و ٤٥٠ نفر به عنوان نفرات برتر به مسابقات فینال راه یافتند و کاربران برگزیده به تهران آمدند تا از چهارم تا هشتم آذرماه جاری به رقابت با یکدیگر بپردازند و سرانجام برگزیدگان نهایی معرفی و تقدیر می‌شوند.

تابستان سال جاری، کارگاه‌های اجرایی برگزار و مقرر شد تا بازی‌های «فیفا» و «پس» در دو پلت فرم کنسول و پی سی، بازی «کانتر» به صورت گروهی و انفرادی و بازی‌های ایرانی «گلدن کاپ» و «ارتش‌های فرازمینی» در این دوره از مسابقات حضور داشته باشند.

در این دوره نیز، همانند سال گذشته، بازی‌های خارجی تحت قوانین داخلی ویرایش شدند و همچنین به منظور پوشش و حمایت از تولید کنندگان داخلی، دو بازی ایرانی نیز برای رقایت میان مشارکت کنندگان انتخاب شدند.

جامی ایرانی با طعم بازی‌های خارجی

خبرنگار مهر، چهارم آذرماه و در نخستین روز از جام بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس به مجتمع فرهنگی- ورزشی آرش میراسماعیلی رفت. نوجوانان از شهرهای مختلف به تهران آمده‌ بودند و مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد، خوابگاهی در اختیارشان گذاشته بود تا بازی کنند و مسابقه بدهند. کاربران به صورت انفرادی و یا در قالب گروه‌های پنج نفره با یکدیگر مسابقه می‌‌دادند. برخی از این بازی‌ها زمان سنج داشتند و هر کاربری که در زمان کمتر، بازی را به پایان می‌برد، برنده به حساب می‌آمد. بعضی دیگر هم امتیازبندی شده‌ بودند و هر کاربری که امتیاز بیشتری را از آن خود می‌کرد، مسابقه را برده بود.

استقبال کاربران از بازی‌های خارجی، به‌ویژه دو بازی «پس» و«فیفا» بیشتر و دو بازی «ارتش‌های فرازمینی» و «گلدن کاپ» هم با استقبال نسبی کاربران روبه‌رو شده‌ بود . چراکه «ارتش‌های فرازمینی»، اکشن است و «گلدن کاپ» هم روش‌های باشگاه‌داری را به کاربران آموزش می‌دهد و هر کاربری که باشگاه خود را بهتر اداره کند، برنده است.

سوال اینجاست اگر یکی از اهداف برگزاری جام بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس، حمایت از صنعت گیم در ایران است چرا این جام، بازی‌های داخلی را به کاربران معرفی نمی‌کند؟ آیا حمایت از بازی‌سازی و بازی ایرانی این است که یک مسابقه در سطح نه چندان مطلوب برگزار شود، بدون آن‌که تدبیری جدی برای مشکلات این حوزه در نظر گرفته شود؟ بهتر نیست هزینه‌های برگزاری این مسابقات صرف تولید بازی‌های خوب شده و به معرفی و تبلیغ و پیش از آن نشر بازی‌های داخلی پرداخته شود.

حذف نماد شیطان‌پرستی با آرم خلیج فارس!

سید مرتضی موسویان،رئیس مرکز رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر اما روایتی متفاوت از مشاهدات ما دارد و از توجه ویژه به بازی‌های ایرانی خبر می‌دهد و می‌گوید: امسال توجه ویژه‌ای به بازی‌های ایرانی شده و بازی «ارتش‌های فرازمینی»، «شلیک‌های آتشین» و «گلدن کاپ» که از استانداردهای جهانی برخوردار هستند در اختیار کاربران قرار گرفته‌اند. شلیک‌های آتشین نخستین بازی آنلاین سه بعدی است که در ایران ساخته شده و از جذابیت‌های بسیاری برخوردار است.

همچنین در این دوره از مسابقات، بازی‌های خارجی با معیارها و قوانین داخلی، ویرایش شده‌اند. موسویان به این نوع بازی‌ها که در جام بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس ارائه شده‌اند، اشاره و بیان می‌کند: بازی معروف «پوتا» در جام بازی‌های خلیج فارس ارائه می‌شود و بازی «وارکرفت» که یک بازی استراتژیک است نیز در جام در اختیار کاربران قرار می‌گیرد. در این دو بازی نمادهای شیطان پرستی وجود دارد ما این نمادها را حذف و به جای آن نشان جام بازی های رایانه‌ای خلیج فارس را قرار داده ایم.

سوال اینجاست چرا باید بازی‌هایی انتخاب شوند که مظهر شیطان‌پرستی هستند؟ چرا مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد باید کپی‌رایت را نادیده بگیرد و در بازی‌ها دست ببرد و به جای نمادهای شیطان پرستی، نماد جام بازی‌های خلیج فارس را بگذارد؟!

ابهام در اصرار به موازی‌کاری

پرسش دیگری که مطرح می‌شود این‌که علت برگزاری مراسم و مسابقات مشابه چیست؟ بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و مرکز رسانه‌های دیجیتال، زیر نظر یک وزارتخانه، یعنی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اداره می‌شوند. پس بهتر نیست به جای موازی کاری، به آسیب‌شناسی جدی بازی‌های رایانه‌ای و حل مشکلات بازی‌سازان بپردازند؟ مشکل بیمه و حقوق ثابت و کپی‌رایت را برطرف کنند و قانونی بازدارنده برای دانلود غیرمجاز بازی‌های خارجی بیندیشند؟!

موسویان در پاسخ به اینکه علت موازی کاری مرکز رسانه‌های دیجیتال با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای که هر دو زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند چیست هم می‌گوید: بنیاد، مغز متفکر بازی‌های رایانه ای است. برنامه‌های استراتژیک در سطح کشور توسط بنیاد ریخته می‌شود و سیاست گذار در این زمینه هم بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای است اما ما از بازی‌ها و بازی‌سازان آماتور حمایت می‌کنیم و تلاشمان بر این است که توجه کاربران را از بازی‌های رایانه‌ای خارجی به بازی های داخلی سوق دهیم. همچنین بازی های خارجی پرمخاطب را نه حذف که ویرایش می‌کنیم.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد به تعامل خوب میان این دو زیرمجموعه اشاره می‌کند در حالی که حسن کریمی قدوسی، مدیرعامل بنیاد بازی‌های رایانه‌ای در نشست جام بازی‌های خلیج فارس حضور پیدا نکرده بود و چهارم آذر نیز تا ساعت ۱۰:۱۵ صبح، خبری از حضور او نبود. با این‌که در دعوتنامه، ساعت شروع مراسم، ۹ صبح اعلام شده بود و بیش از یک ساعت تاخیر، معنی و مفهومی جز نادیده گرفتن مخاطب ندارد.

جای خالی خلیج فارس در جام خلیج فارس

عنوان کلی این مسابقات، جام بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس است اما بازی‌هایی که به کاربران معرفی شده هیچ ارتباطی با عنوان مسابقه ندارند. موسویان، در ارتباط با این نامگذاری می‌گوید: پیش از این، عنوان این مسابقات، جام بازی های دیجیتال بود که به جام بازی های رایانه‌ای خلیج فارس تغییر نام داد و این نام گذاری تنها به خاطر پاسداشت خلیج فارس بود. در واقع عنوان مسابقات، جام بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس است اما تاکنون هیچ بازی رایانه‌ای در ارتباط با خلیج فارس ساخته نشده است زیرا تولید بازی‌های رایانه‌ای، زمان‌بر است و ما تازه تولید یک بازی درباره خلیج فارس را آغاز کرده‌ایم.

رئیس مرکز رسانه‌های دیجیتال وزارت ارشاد، به ویژگی این دوره از مسابقات جام بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس اشاره و بیان می‌کند: امسال کاربران بیشتری را نسبت به سال گذشته جذب کرده‌ایم و تعداد جوایز هم بیشتر شده است. همچنین در برگزاری دومین دوره جام بازی‌های رایانه ای خلیج فارس معاونت ساماندهی امور جوانان وزارت ورزش، سازمان دانش آموزی وزارت آموزش و پرورش، مرکز ملی فضای مجازی، بنیاد ملی بازی های رایانه ای، شهرداری، سازمان فناوری اطلاعات و منطقه آزاد قشم یاری می کنند.

دومین دوره از جام بازی‌های رایانه‌ای خلیج فارس، هشتم آذرماه با معرفی کاربران برگزیده به کار خود پایان می‌دهد.