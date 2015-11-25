۱۹۷ بیمار مبتلا به ایدز در استان مرکزی شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اراک، منصوری اظهار داشت: ۲۹ هزار و ۴۱۴ نفر مبتلا به ویروس ایدز تا اول فروردین ماه امسال در کشور شناسایی شده که از این تعداد ۸۸ درصد مرد و ۱۲درصد بانوان هستند و بررسی آمارها نشان می دهد که زنان مبتلا به این ویروس در استان مرکزی شش درصد از جمعیت زنان کشور بالاتر است.

وی افزود: بحث همبستگی اجتماعی در مقابله با بیماری ایدز باید توسط گروه های مرجع فکری و مسئولان و متولیان امر تقویت شود و بی تفاوتی به این مقوله باید هرچه سریع تر از دستگاه ها و مراکز آموزشی رخت بربندد.

منصوری گفت: انتظار است برای کنترل این بیماری مهلک همبستگی اجتماعی روز به روز افزایش یابد، اگر در قبال مبارزه با این بیماری احساس مسئولیت نشود، چالش ها و پیامدهای نوپدید و بازپدید اجتماعی هر روز با سرعت و دامنه بیشتر خودنمایی می کند.

وی بیان کرد: رفتارهای پرخطر در جامعه روز به روز در حال افزایش است و بیشتر این رفتارها در قشر جوان و نوجوان است، مقوله کودکان متولد شده از مادران اچ آی وی مثبت نیز مساله ای در خور تامل است.

۶۶ درصد از مبتلایان به اچ ای وی در سنین ۱۵ تا ۴۴ سال هستند

مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان مرکزی ادامه داد: کانون های خطری در جامعه ایجاد شده که دسترسی به آن ها وجود ندارد و زنان همجنس باز و تن فروش از جمله گروه های پرخطری هستند که باید برنامه رصد موثر برای آن ها طراحی و اجرا شود.

وی اظهار داشت: در شش ماه اول امسال ۱۹۷ بیمار مبتلا به ویروس اچ ای وی در استان مرکزی به جزء ساوه و زرندیه شناسایی شده که از این تعداد ۱۶۰ نفر مرد و ۳۷ نفر زن است.

منصوری توضیح داد: ۳۴ نفر از مردان و ۱۲ نفر از زنان شناسایی شده استان مرکزی وارد مرحله بیماری ایدز شده اند.

وی بیان کرد: ۶۶ درصد از مبتلایان به اچ ای وی در سنین ۱۵ تا ۴۴ سال هستند و این موضوع لزوم پرداختن به مباحث آموزش و اطلاع رسانی در مدارس و دانشگاه ها را دوچندان می کند.

۸۰درصد بیماران ایدز ساکن مرکز استان هستند

مدیرگروه مبارزه با بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان مرکزی گفت: ۸۰ درصد از افراد شناسایی شده به ویروس ایدز ساکن اراک، یک درصد در تفرش، دو درصد در دلیجان، شش درصد در شازند، یک درصد در فراهان، یک درصد در کمیجان و یک درصد در محلات است.

حسینی افزود: به دلیل تغییر گرایش مصرف معتادان از مواد سنتی به صنعتی، در دسترس بودن سرنگ و سوزن و متادون درمانی ابتلا به ایدز از راه تزریقی کاهش یافته، اما انتقال آن از طریق رفتارهای پرخطر جنسی در حال افزایش است.

وی نیز گفت: مهار رفتارهای پرخطر در موج سوم ایدز، نیاز اساسی در مدیریت این بیماری است.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی افزود: ایدز به دلیل طولانی بودن دوران نهفتگی بیماری و بی علامت بودن به عنوان آتشی در زیرخاکستر است.

قرنطینه کردن بیماران ایدزی راه صحیح و اصولی نیست

حسینی اظهار داشت: رفتارهای پرخطر جنسی و استفاده از سرنگ مشترک در معتادان تزریقی به عنوان دو عامل خطر در موج سوم بیماری ایدز در ایران خودنمایی می کند.

وی بیان کرد: ایجاد چتر حمایتی موثر از بیماران ایدزی و شکستن نگاه ناصحیح به این بیماران در جامعه از موضوعاتی است که باید با مشارکت هدفمند مردم و تصمیم سازی مسئولان به شکل اصولی انجام شود.

معاون اجرایی مرکز بهداشت استان مرکزی ادامه داد: قرنطینه کردن بیماران ایدزی راه صحیح و اصولی نیست، زمانی که مردم راه های انتقال را بدانند مشکلی پیش نمی آید، با تماس های معمولی این بیماری قابل انتقال نیست.

حسینی گفت: مقوله آگاه سازی جامعه از تهدیدها و پیامدهای ایدز و راه های پیشگیری و مقابله از آن باید از سنین پایین و از مدارس آغاز شود.

شایان ذکر است از ۱۲ تا ۱۸ آذرماه به عنوان هفته اطلاع رسانی ایدز نام گذاری شده است.