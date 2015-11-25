بازدید هیات آلمانی از دانشگاه علمی کاربردی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی‌ رتبه آلمانی، متشکل از سیزده رئیس و استاد دانشگاه‌های علمی کاربردی استان بادن ورتمبرگ آلمان در نشستی که با مسئولان دانشگاه جامع علمی کاربردی داشتند به معرفی نظام آموزشی خود پرداختند.

در ابتدای این نشست توانایی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران و همچنین ظرفیت‌های این دانشگاه در عرصه همکاری های بین المللی تشریح شد.

در این نشست نحوه همکاری های آینده میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه های علمی کاربردی کشور آلمان مورد بررسی قرار گرفت.

دانشگاه ایالتی همکاری های بادن ورتمبرگ در زمینه آموزش های علمی کاربردی در آلمان دارای جایگاهی منحصر به فرد است و این دانشگاه با ۹ هزار شرکت تجاری و تولیدی در زمینه آموزش های کاربردی همکاری دارد.