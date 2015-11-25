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۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۳۰

بازدید هیات آلمانی از دانشگاه علمی کاربردی

بازدید هیات آلمانی از دانشگاه علمی کاربردی

هیاتی از دانشگاه های آلمان از دانشگاه جامع علمی کاربردی بازدید کردند که این بازدید همکاری های مشترک بررسی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی‌ رتبه آلمانی، متشکل از سیزده رئیس و استاد دانشگاه‌های علمی کاربردی استان بادن ورتمبرگ آلمان در نشستی که با مسئولان دانشگاه جامع علمی کاربردی داشتند به معرفی نظام آموزشی خود پرداختند.

در ابتدای این نشست توانایی‌ها و دستاوردهای دانشگاه جامع علمی کاربردی ایران و همچنین ظرفیت‌های این دانشگاه در عرصه همکاری های بین المللی تشریح شد.

در این نشست نحوه همکاری های آینده میان دانشگاه جامع علمی کاربردی و دانشگاه های علمی کاربردی کشور آلمان مورد بررسی قرار گرفت.

دانشگاه ایالتی همکاری های بادن ورتمبرگ در زمینه آموزش های علمی کاربردی در آلمان دارای جایگاهی منحصر به فرد است و این دانشگاه با ۹ هزار شرکت تجاری و تولیدی در زمینه آموزش های کاربردی همکاری دارد.

کد مطلب 2978386

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