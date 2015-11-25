۳۷۰۰ زن مطلقه تحت پوشش کمیته امداد لرستان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع رسانی کمیته امداد استان لرستان، ولی اله منتظری گفت: ۳۷۶۸ زن مطقه با ۶۴۰۱ نفر جمعیت، تحت پوشش این نهاد در استان هستند که از این تعداد ۵۹ درصد به دلیل اعتیاد همسران اقدام به جدایی کرده اند.

منتظری با اعلام این خبر افزود: مهمترین علت طلاق زنان سرپرست خانوار اعتیاد همسران آنها به مواد صنعتی، روان گردان و عمدتا شیشه بوده است.

وی ادامه داد: ۴۱ درصد دیگر طلاق ها نیز بر اثر ناسازگاری زوجین، بیکاری و مشکلات مالی – اقتصادی، دخالت خانواده ها و زندانی شدن همسر و... است.

منتظری در ادامه گفت: کمیته امداد به منظور تحکیم بنیان خانواده و ازدواج آگاهانه دختران در آستانه ازواج خانواده امداد اقدام به برگزاری کلاس های مشاوره ای و کارگاه های آموزشی در زمینه همسر گزینی، ارتباط موثر و مهارت های زندگی می کند.

وی در پایان افزود: لازم به ذکر است میزان طلاق زوج های تحت پوشش کمیته امداد کمتر از ۲ درصد است و معمولا زوج های مطلقه ناشی از اعتیاد پس از جدایی از همسر به علت عدم تامین مهریه و شرایط اقتصادی ضعیف متقاضی دریافت خدمات حمایتی از این نهاد هستند.