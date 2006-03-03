مسابقات ورزشهاي همگاني ويژه بانوان و خردسالان درمشهد برگزار مي شود

به گزارش خبرنگار" مهر" درمشهد اولين تيم هيات ورزشهاي بيماران خاص خراسان رضوي با شركت 35 ورزشكار درمسابقات قهرماني كشور در استان كرمان كه درتاريخ 17 اسفند ماه برگزار مي شود، شركت خواهند كرد.

برگزاري مسابقات ورزشهاي همگاني

هيات ورزشهاي همگاني خراسان رضوي درنظردارد يكدوره مسابقات دوچرخه سواري درمحل ميدان پارك ملت و دوي خردسالان درمحل زمين چمن پارك ملت ومسابقات ويژه بانوان ( بازيها وتفريحات ) درسالنهاي ورزشي قدس و شهيد رجايي را در اسفندماه جاري برگزارنمايد.

برگزاري مسابقات فوتسال بانوان ليگ دسته دوم كشور در مشهد

مسابقات فوتسال بانوان ليگ دسته دوم كشور با حضور 4 تيم درمشهد برگزارشد. اين مسابقات از روزگذشته وبا حضورتيمهاي بيستون خراسان، نساجي مازندران، آريا سمنان وحجاب گرگان بمدت 2 روز برگزارمي شود.

شايان ذكر است اين مسابقات درسالن شهيد بهشتي مشهد انجام مي شود.