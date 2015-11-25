به گزارش خبرنگار مهر، حبیب الله خجسته پور پیش از ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان خرم آباد به برگزاری مانور مقابله با زلزله در مدارس شهرستان خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: این مانور به منظور آشنایی دانش آموزان با طریقه چگونه رفتار کردن در هنگام وقوع زلزله است که امیدواریم همه خانواده ها و دانش آموزان بتوانند یاد بگیرند در مقابله با حوادث طبیعی به ویژه زلزله چگونه برخورد کنند.

وی بر لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه از سوی تمامی مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان خرم آباد در رابطه با حوادث طبیعی تاکید کرد و بیان داشت: علاوه بر امکان وقوع بارندگی های سیلابی در نیمه دوم آذرماه ممکن است در زمستان نیز با ریزش فراوان برف مواجه شویم لذا سایر دستگاه ها باید آمادگی لازم برای مواجه با حوادث بحرانی را داشته و برنامه ریزی های مناسب به ویژه در بحث تردد جاده ای را انجام دهند.

شهرداری خرم آباد نسبت به مسدود کردن پل های موقت هنگام بارش ها اقدام کند

فرماندار خرم آباد افزود: لازم است بنیاد مسکن، امور آب و راه و شهرسازی شهرستان نسبت به بازگشایی مسیل های احتمالی آب در روستاهایی همچون دارایی و دیناروند خرم آباد که در حاشیه رودخانه ها واقع شده اند اقدام کنند.

خجسته پور از شهرداری خرم آباد خواست نسبت به مسدود کردن پل های موقت موجود در مسیر رودخانه خرم آباد هنگام وقوع بارش ها اقدام کند و گفت: برای روان سازی ترافیک در شهر خرم آباد و با وجود رودخانه موجود در سطح این شهرستان پل های موقتی احداث شده است که هنگام ریزش باران های تند زیر آب می روند.

وی به در دست ساخت بودن سه پل در سطح شهر خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: پل های جهادگران، مازیار و پلی در قسمت ساحلی منطقه علوی در سطح این شهرستان در حال احداث بوده که بعد از راه اندازی این سه پل که به روان سازی ترافیک کمک خواهد کرد پل های موقت جمع آوری خواهند شد.

فرماندار خرم آباد با اشاره به اینکه پیش بینی می شود تا پایان سال ۹۵ این سه پل به بهره برداری برسند افزود: تا زمان تکمیل این پل ها از شهرداری خرم آباد درخواست می شود در هنگام بارندگی پل های موقت را مسدود کند همچنین پلیس راهنمایی و رانندگی مسیرهای جایگزین برای رفت و آمد مردم را مشخص کرده تا مردم در رفت و آمد با مشکل مواجه نشوند.

ضرورت احداث سریع پل جایگزین پل بلیلوند

خجسته پور یادآور شد: امسال با توجه به تمهیدات صورت گرفته در زیرگذرهای سطح شهر خرم آباد هنگام وقوع بارندگی مشکل خاصی مشاهده نشد.

وی با بیان اینکه هر ساله هنگام وقوع بارندگی شاهد تجمع آب های سطحی در سه راهی گلدشت خرم آباد بودیم اضافه کرد: امسال شهرداری این منطقه به طور موقت در حال انتقال آب ها به قسمت غرب بوده و مشکل این منطقه تا حدودی برطرف شده است.

فرماندار خرم آباد وجود پل بلیلوند در مسیر سراب یاس به کمربندی شهر را هنگام وقوع بارش ها خطرناک و خطرآفرین خواند و گفت: احتمال دارد این پل هنگام وقوع بارندگی دچار صدمه شده و اتفاقی که سال گذشته در منطقه شوراب افتاد مجددا تکرار شود لذا راه و شهرسازی خرم آباد باید هر چه زودتر نسبت به احداث پلی که قرار است در این منطقه ساخته شود اقدام کند.

خجسته پور بر لزوم تخریب تاسیساتی که در اطراف مسیل ها قرار دارد تاکید کرد و بیان داشت: ضمن اینکه نباید اجازه ساخت تاسیسات در اطراف مسیل ها داده شود باید تخریب آن ها را با همکاری دستگاه قضائی در دستور کار قرار داد.

از ظرفیت بخش خصوصی برای تامین تجهیزات مورد نیاز هنگام وقوع حوادث طبیعی استفاده شود

وی به کمبود تجهیزات و امکانات در دستگاه های اجرایی برای مقابله با حوادث طبیعی اشاره و تاکید کرد: دستگاه های ذیربط باید از همین امروز و قبل از وقوع حوادث، بخش های خصوصی تامین کننده تجهیزات را شناسایی کرده و با انعقاد قرارداد با آن ها به محض اعلام نیاز برای استفاده از تجهیزات لازم از ظرفیت بخش خصوصی استفاده کنند.

فرماندار خرم آباد بر ضرورت آمادگی شبانه روزی دستگاه های خدمات رسان هنگام وقوع حوادث غیر مترقبه تاکید کرد و افزود: این دستگاه ها باید در طول شبانه روز آماده و در دسترس بوده تا از خدمات آن ها در هنگام وقوع حوادث استفاده شود.