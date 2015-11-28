تبلیغ دین با زبان اشاره توسط مبلغان دینی در اصفهان

حجت الاسلام محمد بهارلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بر اساس آمار ارائه شده از هر هزار کودک، دو یا سه کودک ناشنوا یا سخت شنوا متولد می‌شود و برخی نیز در سال های کودکی شنوایی خود را از دست می‌دهند.

وی بیان داشت: در همین راستا جامعه موظف به رفع نیازمندی‌های این قشر است و بر این اساس دفتر تبلیغات اسلامی اقدام به برگزاری دوره بازآموزی زبان اشاره برای گروه‌های تبلیغی به صورت حضوری کرده است.

حجت الاسلام بهارلو افزود: رسالت تبلیغ دین تمامی عرصه های تبلیغی را در بر می گیرد بنابراین باید مبلغان دینی مجهز به تمام ابزارها از جمله زبان اشاره باشند.

رئیس اداره آموزش‌های کاربردی مبلغان دفتر تبلیغات اسلامی اصفهان تصریح کرد: زبان اشاره می‌تواند به صورت متنوع ارائه شود اما امروزه یک زبان اشاره بین‌المللی در سطح جهان قرارداد شده‌ است.

وی با بیان اینکه دوره بازآموزی زبان اشاره در راستای توانمندسازی گروه‌های تبلیغ تخصصی برگزاری می‌شود، گفت: با توجه به زمینه توانمندسازی گروه های تبلیغی یاد شده از طریق ارائه آموزش‌های کاربردی و ترویجی، یکی از اهداف برگزاری این دوره توانمند سازی گروه تبلیغی زبان اشاره در عرصه‌های بینشی و نظری برای انجام امور تبلیغی است.

حجت الاسلام بهارلو تأکید کرد: آموزش مهارت‌های تبلیغی کارآمد برای برقراری ارتباط مؤثر با ناشنوایان برای انتقال مفاهیم مذهبی به وسیله زبان اشاره صورت خواهد گرفت.

وی از معرفی برترین‌های دوره به مراکز توانبخشی بهزیستی خبر داد و گفت: این دوره صرفا به منظور بازآموزی زبان اشاره برای گروه‌های تخصصی زبان اشاره در هشت جلسه آموزشی است که در پایان دوره شرکت کنندگان موظف به شرکت در آزمون کتبی و حداقل دو جلسه کارورزی مطابق با نظر استاد هستند.