۸ درصد گاز جهان در پارس جنوبی است/حمایت از محصولات فرهنگی و هنری

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یوسفی پیش از ظهر چهارشنبه در گردهمایی مدیران تئاتر کشور اظهار داشت: تجمع بزرگ صنعت را در منطقه ویژه پارس شاهد هستیم و علاوه بر تاسیسات موجود شاهد توسعه و ساخت زیرساخت‌های عظیمی در این منطقه هستیم.

وی با اشاره به اینکه در این منطقه ۲۴ فاز پالایشگاهی در حال احداث یا بهره‌برداری است، اضافه کرد: ۲۵ واحد پتروشیمی نیز در این منطقه ساخته شده و یا ساخته خواهد شد.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با اشاره به اینکه بیش از هشت درصد از ذخایر گازی جهان در پارس جنوبی قرار دارد، بیان کرد: میدان گازی پارس جنوبی به صورت مشترک بین ایران و قطر قرار گرفته است و البته میادین مشترک دیگری نیز داریم.

وی افزود: با احتساب پارس ۳، میزان تولید گاز در این منطقه از یک‌هزار مترمکعب در روز هم بیشتر خواهد بود و با فرض نفت ۵۰ دلار، درآمد بیش از ۱۲۰ میلیارد دلار در سال خواهد داشت.

یوسفی با بیان اینکه پارس جنوبی بزرگترین توفیق نظام مقدس جمهوری اسلامی در حوزه اقتصادی است، ادامه داد: این منطقه با توجه به حجم بالای کارکنان دارای تنوع قومیتی بالایی است و افراد با قومیت‌ها و فرهنگ‌های مختلف در این منطقه هستند.

وی با بیان اینکه اقشار مختلف و مذاهب مختلف به صورت برادرانه در توسعه این منطقه نقش‌آفرینی می‌کنند، خاطرنشان کرد: هنر در انعکاس کارهای صورت گرفته می‌تواند نقش آفرین باشد و این دستاوردها را به جامعه منتقل کند.

مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس به حمایت‌های این سازمان از فرهنگ و هنر اشاره کرد و افزود: ما میزبانی از چندین دوره هنری را در این منطقه داشته‌ایم و از محصولات فرهنگی و هنری و فعالان این حوزه به صورت ویژه حمایت می‌شود.

گردهمایی دو روزه مدیران تئاتر کشور امروز به میزبانی منطقه ویژه پارس در عسلویه آغاز شد.