مجلس ۶۷۰ نیروی آموزش ندیده را با زور وارد آموزش و پرورش کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید جواد حسینی صبح چهارشنبه طی نشست با خبرنگاران، استانداردسازی نیروی های انسانی را دلیلی بر حیات طیبه موفق در آموزش و پرورش دانست و افزود: نخستین سیاست دولت جذب نیروی انسانی تنها از طریق دانشگاه فرهنگیان است که متاسفانه امسال این قانون نقض شد و ۶۷۰ نفر توسط زور قانون مجلس شورای اسلامی وارد آموزش و پرورش شدند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی بومی گزینی را دومین نکته در استانداردسازی نیروهای انسانی دانست و تاکید کرد: مهرماه امسال شاهد خروج ۶۷ هزار نفر از آموزش و پرورش بودیم در حالی که حتی یک نفر به این نهاد وارد نشد.

وی اشاره ای به ثبت نام پنج هزار نفر در قالب آزمون استخدامی آموزش و پرورش از طریق سازمان سنجش داشت و خاطرنشان کرد: ۲۵۰ نفر از این افراد در آزمون نمره قبولی را کسب کرده که پس از یک دوره آموزشی یکساله در دانشگاه فرهنگیان جذب آموزش و پرورش خواهند شد.

تعطیلی ۶۲ دارالقرآن کریم در دولت گذشته در خراسان رضوی

وی با اشاره به تعطیلی ۶۲ دارالقرآن کریم در دولت قبل در سطح استان و فعال شدن این دارالقرآن ها در دولت یازدهم بیان کرد: چهار روز گذشته آموزش و پرورش خراسان رضوی با فعالیت های مستمر در حوزه های قرآن و عترت و نماز از سوی وزارت آموزش و پرورش رتبه برتر کشوری را در حوزه دارالقرآن ها به خود اختصاص دهد.

با اشاره به استانداردسازی فضا و تجهیزات در آموزش و پرورش استان خاطرنشان کرد: در حال حاضر در سطح استان ۱۲ هزار مدرسه با ۵۲ هزار کلاس درس فعال است که در این خصوص میانگین فضای آموزشی استان چهار متر بوده که از میانگین کشوری کمتر است که ۳۳ درصد تجهیزات آموزشی استان تجهیز شده اند.

وی با اشاره به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: این سند دو محور اساسی شامل شش خرده نظام و شش ساحت در نظام تعلیم و تربیت برای دست یافتن به اهداف خود تعریف کرده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: شش خرده نظام سند تحول بنیادین شامل خرده نظام تامین منابع، خرده نظام تامین معلم و منابع انسانی، خرده نظام رهبری و مدیریت، خرده نظام پژوهشی و ارزیابی، خرده نظام فضا و تجهیزات و خرده نظام درس ملی است.

وی ادامه داد: در حال حاضر خرده نظام درس ملی با اجرای طرح «۳-۳-۶» پیاده شده است و اکنون نیز شورای عالی آموزش و پرورش تنظیم پنج خرده نظام دیگر را در دستور کار خود قرار داده است.

حسینی تاکید کرد: آموزش و پرورشی موفق و باکیفیت خواهد بود که براساس سند تحول بنیادین از سه نوع استاندارد فضا و تجهیزات، استاندارد نیروی انسانی و استاندارد رویه ها و فراگردها تشکیل شده باشد.

پژوهشگاه عباس زادگان اولین پژوهشگاه تعلیم و تربیت در کشور

وی ادامه داد: در ابتدای دولت یازدهم تعدادپژوهش سراهای استان ۲۱ عدد بوده که در مدت دو سال افزایش ۱۰۰ درصدی داشته و تعداد آن ها به ۴۲ پژوهش سرا افزایش یافته است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به راه اندازی و فعال شدن ۳۲ پژهشگاه تعلیم و تربیت در ۳۲ استان کشور گفت: در حال حاضر این پژوهشگاه در خراسان رضوی با عنوان «پژوهشگاه عباس زادگان» فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی بیان کرد: طرح مرکز شاهدپژوهی طرحی است که تنها در خراسان رضوی دایر شده است در واقع این استان مبدع این طرح بوده که در حال حاضر ۱۲ مرکز شاهد پژوهی در استان فعالیت دارند.

حسینی از افزایش ۱۲ صدم متری سرانه ورزشی آموزش و پرورش در استان خبر داد و گفت: در حال حاضر فضای ورزشی آموزش و پرورش استان ۱۸۳ استخر و سالن ورزشی داریم.

وی با اشاره به اینکه راه اندازی دهکده المپیک در استان را در دستور کار خود قرار داده ایم، اظهار کرد: در چند هفته اخیر کاروان های تجهیز وسایل ورزشی به ۴۷ نقطه از ادارات آموزش و پرورش استان فرستاده شد.

آموزش و پرورش خراسان رضوی وضعیت مطلوبی نسبت به کشور در اردوگاه ها دارد

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی وضعیت اردوگاه های آموزش و پرورش استان را مثبت ارزیابی کرد و افزود: سرانه اردوگاه های کشور چهار و نیم متر است که این سرانه در خراسان رضوی ۲۲ متر است.

وی از فعالیت ۹ مرکز رفاهی تحت پوشش آموزش و پرورش استان خبر داد و تصریح کرد: تعداد ۱۳ مرکز بهداشتی و درمانی خدمات درمانی را با ۵۰ درصد تخفیف به فرهنگیان آموزش و پرورش ارائه می دهند.

بهره برداری از بزرگترین سالن بازی درمانی در خراسان رضوی

حسینی با اشاره به بهره برداری از بزرگترین سالن بازی درمانی در مرکز مشاوره درمانی آموزش و پرورش خراسان رضوی گفت: در سال های ۹۳ و ۹۴ خراسان رضوی رتبه نخست کشور را در بحث خدمات بهداشتی و روانی به خود اختصاص داده است.

وی با اشاره به اینکه در بحث فضاهای مشاوره روانی و راهنمایی خانواده به ترتیب ۲۶ و ۳۶ مرکز تحت پوشش آموزش و پرورش استان فعالیت می کنند، اظهار کرد: مرکز خدمات مشاوره ای آموزش و پرورش استان توانست امسال رتبه نخست کشوری را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با اشاره به فعال بودن کتابخانه در ۹۲ درصد مدارس سطح استان گفت: در هفته کتاب پنج هزار نمایشگاه در سطح استان توسط ۱۰۰ هزار نیروی فرهنگی اجرا شد.

وی از افتتاح ۱۴۷ پروژه در آموزش و پرورش خراسان رضوی طی دو سال گذشته در سطح استان خبر داد و افزود: تا پایان سال جاری ۴۰ پروژه دیگر نیز به بهره برداری خواهند رسید.

حسینی خاطرنشان کرد: در سال جاری ۳۶ میلیارد تومان برای تجهیز هنرستان ها اختصاص یافت که ۱۴ میلیارد تومان آن ها از محل تجهیز وسایل سرمایشی و گرمایشی مدارس در اختیار هنرستان ها قرار گرفت.

صرفه جویی چهارمیلیاردتومانی در نیروی انسانی آموزش و پرورش

حسینی اجرای سیاست بهره وری و استاندارسازی نیروی انسانی را باعث ۵۵ درصد صرفه جویی در نیروی انسانی در استان دانست و گفت: این امر صرفه جویی چهارمیلیارد تومانی بدون لطمه زدن بر کیفیت آموزشی را برای نظام آموزش و پرورش کشور ایجاد کرد.

وی با اشاره به اینکه پرورش نخبگان در مدارس استعدادهای درخشان شیوه ای نادرست است که این شیوه با اجرای طرح شهاب بررسی و اصلاح شد، گفت: در این طرح دانش آموزان نخبه از دل مدارس شناسایی و در همان مدرسه در راستای پرورش استعدادهای آن ها تلاش می شود تا علاوه بر مشوق بودن برای سایر دانش آموزان، دوستان خود را نیز در دروسشان یاری کنند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: در حال حاضر ۱۷ هزار دانش آموز در نواحی شش و هفت آموزش و پرورش مشهد تحت پوشش این طرح قرار گرفته اند.

وی با اشاره به طرح ارتقاء مدیریت آموزشگاهی گفت: ۴۴۸ آموزشگاه تحت پوشش طرح تعالی مدیریت آموزشگاهی و ۹۵ درصد آموزشگاه های ابتدایی نیز تحت پوشش طرح تدبیر در جهت ارتقاء مدیریت آموزشگاهی قرار گرفته اند.

حسینی ادامه داد: در طرح نظارت و همتا نیروهای فعال در یک مدرسه با حضور در یک مدرسه دیگر در شهر خود و گفتگو با همتای خود در جهت ارتقاء و توانمندسازی درون منطقه ای فعالیت می کنند.

حرکت به سمت جذب نیروهای جوان و زن در آموزش و پرورش

وی با اشاره به سیاست آموزش و پرورش در استفاده از نیروهای جوان و زن گفت: در حال حاضر در سطح استان ۵۹ درصد معلمان بانوان و ۴۱ آن را نیز آقایان تشکیل می دهند، همچنین ۳۴ درصد معلمان استان نیز زیر ۴۰ سال و جوان هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی ادامه داد: در بین مدیران آموزشگاه های نیز ۷۳ درصد مدیران زیر ۴۰ سال بوده که ۵۲ درصد آن ها مدیران مرد و ۴۷ درصد نیز مدیران زن هستند.

وی با اشاره به طرح ارتقاء سلامت دهان و دندان در مدارس استان خاطرنشان کرد: این طرح در قالب ۶۰ یونیت در سطح مدارس استان صورت پذیرفت.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی با تبریک هفته بسیج اظهار کرد: حدود ۵۰۰ هزار نفر عضو بسیج آموزش و پرورش خراسان رضوی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، شاید یکی از نکات قابل تاملی که در همه جلسات مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی رخ می دهد شکل دهی کلاس آموزشی به جلسات و نشست های خبری توسط حسینی مدیرکل آموزش و پرورش استان است تا جایی که برای پاسخ دادن به سوال ها توسط خبرنگاران جوایز ۲۰۰ تا ۵۰۰ هزار تومانی در نظر می گیرد.