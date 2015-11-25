به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری سیزدهمین نمایشگاه بین‌‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی، این رویداد فرهنگی که در آن بیش از ۵۱ هزار عنوان کتاب لاتین و ۵۰۰۰ عنوان کتاب عربی عرضه شده است، در حالی امروز ساعت ۱۷ به نقطه پایان خود می‌رسد که انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان به عنوان متولی برگزاری آن، درصدد برپایی دوازدهمین «نمایشگاه کتاب تخصصی مشهد» است.

این نمایشگاه که در دوره‌های پیشین نیز توسط انجمن فرهنگی ناشران بین‌المللی ایرانیان برگزار شده، از ۲۸ آذرماه تا ۲ دی ماه در دانشگاه فردوسی مشهد برگزار خواهد شد. بخش عمده‌‌ای از شرکت‌کنندگان در نمایشگاه سیزدهم کتب کاربردی و دانشگاهی، در «نمایشگاه کتاب تخصصی مشهد» حضور می‌یابند و اطلاعات کتاب‌هایی که در این نمایشگاه عرضه خواهد شد، از هفته آینده در سایت انجمن به نشانی www.anjomannasheran.com در دسترس قرار می‌گیرد.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی با استقبال مطلوب دانشجویان و پوشش رسانه‌ای مناسبی از سوی رسانه‌ها مواجه شد و جمعی از مسئولان و متولیان، از جمله سیدعباس صالحی معاون اممور فرهنگی وزارت ارشاد به بازدید از آن پرداختند. در روز پایانی نمایشگاه نیز مدیرکل مجامع تشکل‌ها و فعالیت‌های فرهنگی وزارت ارشاد از این نمایشگاه بازدید کرد.

علی فریدونی در این بازدید به ارزیابی خود از نمایشگاه پرداخت و گفت: مسئله‌ای که در اولین مواجهه با سیزدهمین نمایشگاه کتب دانشگاهی به چشم می‌خورد، تنوع موضوعی کتاب‌هاست که می‌تواند نیازهای طیف گسترده‌ای از مخاطبان را پاسخ دهد. با این حال، نیاز جامعه به کتاب فراتر از اینهاست و باید شرایط مهیاتری برای برپایی چنین نمایشگاه‌هایی فراهم شود.

وی افزود: برگزاری این نمایشگاه در یک مرکز علمی و آموزشی معتبر، یعنی دانشگاه تهران، نقطه قوت دیگری برای آن به شمار می‌رود. همچنین باید به این موضوع اشاره کرد که نمایشگاه کتب کاربردی و دانشگاهی، نشان‌دهنده یک کار تشکلی و صنفی مسنجم است و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم می‌کوشد تا با بهینه‌سازی قوانین و مقررات و اعمال تاییدها و تشویق‌های کارساز، از چنین حرکت‌هایی حمایت کند.

سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتب کاربردی و دانشگاهی از اول تا چهارم آذرماه در تالار علامه امینی کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران برپا شد.