مشهد میزبان نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا بصیری پور ظهر چهارشنبه در نشست خبری ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری و حمل و نقل ترافیک مشهد که در سالن جلسات تالار شهر برگزار شد در خصوص اهمیت این نمایشگاه اظهار کرد: علت اصلی حمایت شورای شهرستان مشهد و شورای عالی استان ها از ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک مشهد ایجاد بستر مناسب برای حضور و مشارکت بخش خصوصی در حوزه خدمات شهری است.

وی افزود: دراین خصوص بسیار اهمیت دارد تا رسانه ها و سایردستگاه ها به حمایت این حرکت حضور فعال تری داشته باشند تا بخش خصوصی بستر فعالیت خود را افزایش دهند.

رئیس شورای عالی استانهای کشور با بیان اینکه امسال نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک ۳۰ درصد افزایش متراژ داشته است، گفت: هدف اساسی از برگزاری این نمایشگاه استفاده از دستاوردهای بخش خصوصی و به نمایش گذاشتن آنها، ایجاد ارتباط بین شهری و استانی با کارخانه ها و صاحبان صنایع است.

وی در خصوص لایجه بهای خدمات شهروندی که روز گذشته در صحن علنی شورای اسلامی شهر مطرح شد، تصریح کرد: این لایحه با استفاده از مفاد برنامه پنجم توسعه بر این موضوع تاکید دارد که هر شهروندی براساس میزان خدمات شهری که دریافت می کند باید مبلغی را پرداخت کند که با مطرح شدن این لایحه در جلسه علنی شورا مخالفان و موافقان نظرات خود را اعلام کردند.

بصیری پور اضافه کرد: براساس نتیجه بررسی اعضای شورای شهر مشهد و نیز مناسب نبودن فضای اقتصادی شهر و معیشت شهروندان تصویب آن به زمان دیگری موکول شد.

دبیر خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست با بیان اینکه این نمایشگاه دومین نمایشگاه بزرگ خدمات شهری در کشور است، افزود: نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک مشهد از سال ۸۹ با هدف ارتقا خدمات مخیط زیست و ترافیک تشکیل شد که امسال نیز در فضای ۱۰ هزار متر مربع مسقف و یک هزار متر مربع فضای باز در نمایشگاه بین المللی مشهد برگزار می شود.

فیروز ابراهیمی با اشاره به حضور ۲۰۰ نفر از شهرداران و روسای شوراهای شهر کشور در این نمایشگاه عنوان کرد: در ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک مشهد ماشین آلات خدمات شهری، تجهیزات مبلمان پارکی، نورپردازی شهری، خودروهای حمل و نقل عمومی، تجهیزات کنترل ترافیک و پارکی کوودکان، ماشین آلات بازیافت مواد و زیباسازی و تنظیف شهری به نمایش گذاشته می شود.

وی ازحضور ۷۵ شرکت خصوصی در نمایشگاه تخصصی خدمات و محیط زیست شهری و حمل ونقل ترافیک خبر داد و ابراز کرد: برگزاری هر نمایشگاهی از سه قسمت بازدیدکننده، شرکت کننده و برگزار کننده تشکیل می شود که در خصوص شرکت کنندگان نمایشگاه مشهد نسبت به سایر نمایشگاه های تخصصی کشور رشد داشته است.

مدیرعامل سازمان همیاری های شهرداری های خراسان رضوی در ادامه این نشست اظهار داشت: یکی از مهمترین فعالیت های این سازمان پشتیبانی از شهرداری های استان است.

حسین شکوهی افزود: در ششمین نمایشگاه تخصصی خدمات شهری و حمل و نقل ترافیک مشهد از هنرمندان، مقامات کشوری، وزارت کشور و شهرداران کلانشهرها دعوت شده اند.