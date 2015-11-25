معاون‌ وزیر فرهنگ آفریقای جنوبی از سینماگران ایرانی دعوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الله ایوبی معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان سینمایی با مابودا فاسی معاون وزیر فرهنگ و هنر آفریقای جنوبی دیدار کرد و ساختار سازمان سینمایی، موسسات تابعه، ماموریت‌های هر یک از موسسات، وضعیت تولید و اکران سینمای ایران را تشریح کرد.

مابودا فاسی معاون وزیر فرهنگ و هنر آفریقای جنوبی، پس از آشنایی کلی با ساختار موسسات تابعه سازمان سینمایی، خواستار استفاده عملی از تجربیات انجمن سینمای جوانان ایران در گسترش آموزش سینما به جوانان در نقاط مختلف کشور متبوع خود شد و این درخواست با تایید و حمایت رئیس سازمان سینمایی ایران برای آغاز همکاری‌ها در آینده نزدیک برای آموزش جوانان آفریقای جنوبی مواجه شد.

همچنین معاون وزیر فرهنگ و هنر آفریقای جنوبی با اشاره به متن تفاهم نامه ای که در آینده نزدیک توسط روسای جمهوری دو کشور امضا و منعقد خواهد شد، پیشنهاد کرد که با توجه به اهمیت سینمای ایران در میان سایر کشورها، همکاری های دو جانبه در این تفاهم نامه مورد تاکید بیشتری قرار گیرد.

در ادامه جلسه، در خصوص جشنواره ها و تبادل آثار سینمایی دو کشور، مابودا فاسی با دعوت از رئیس سازمان سینمایی برای حضور در جشنواره فیلم آفریقای جنوبی درخواست کرد تا مجموعه مفصلی از کارگاه های آموزشی توسط استادان و سینماگران مطرح ایرانی طی روزهای جشنواره برنامه ریزی و برگزار شود.

مابودا فاسی با استقبال از طرح راه اندازی مدرسه ملی سینمای ایران ابراز امیدواری کرد که در گام های بعدی آموزش سینما به جوانان آفریقای جنوبی امکان تاسیس چنین مدرسه ای فراهم شود.

در ادامه جلسه، با اشاره به ساخت مستند نلسون ماندلا توسط مستندساز ایرانی، معاون وزیر فرهنگ و هنر آفریقای جنوبی قول مساعد داد تا نسبت به همکاری در تکمیل این مستند تسهیلات بیشتری در اختیار گروه مستندساز ایرانی قرار گیرد.

در این جلسه علاوه بر حجت الله ایوبی و مابودا فاسی، لوییس گراهام مدیرکل همکاری های بین الملل وزارت فرهنگ، پیتر بلن گو سخنگوی معاون وزیر، نوماندو خاسمنی دستیار معاون وزیر آفریقای جنوبی، آرش امینی مدیرکل امور جشنواره ها و همکاری های بین الملل سازمان سینمایی و علی اصغر رضایی کارشناس فرهنگی آفریقای جنوبی از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی حضور داشتند.