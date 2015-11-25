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۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۲

با حکم رسمی «شی جینپینگ»؛

دولت پکن روند نوسازی ارتش چین را آغاز کرد

دولت پکن روند نوسازی ارتش چین را آغاز کرد

رئیس جمهوری چین در نشستی که با حضور رهبران نظامی کشور برگزار شد، دستور داد تا ارتش خود را برای هم طرازی با الگوهای غربی به روز رسانی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بیزینس تایمز، «شی جینپینگ» رئیس جمهوری چین در جریان نشستی که با هدف اصلاح ساختار نظامی - دفاعی کشور انجام گرفت، دستور نوسازی ارتش آزادی بخش خلق چین را صادر کرد.

به گفته منابع آگاه، جینپینگ از رهبران نظامی چین خواسته تا خود را برای آنچه که انتظار می رود یک بازسازی گسترده و طولانی مدت باشد، آماده کنند.

در این روند بازسازی که با تعدیل ۱۷۰ هزار نیروی نظامی همراه خواهد بود، ارتش چین هفت واحد فرماندهی خود را که از الگوهای اتحاد جماهیر شوروی سابق پیروی می کرد به چهار واحد مدرن و مطابق با الگوهای امروز غرب کاهش خواهد داد.

در این میان، یکی از مواردی که در مدرن سازی ارتش چین مد نظر قرار خواهد گرفت، تمرکز پکن بر ایجاد یک نیروی دریایی قوی است تا منافع فراسرزمینی چین را تامین کند. در حال حاضر، ساختار فرماندهی ارتش چین به نیروی زمینی وابسته است و پاسخگوی منافع راهبردی پکن در محیط آبی نیست.

یکی دیگر از تغییراتی که در این روند بازسازی مشاهده خواهد شد، ادغام چهار واحد تسلیحاتی، لجستیکی، سیاسی و نیروی انسانی ارتش تحت عنوان سازمان ستاد کل ارتش و وزارت دفاع ملی است.

کد مطلب 2978525
مریم خرمایی

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