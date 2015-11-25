جذب بخش خصوصی برای به فعلیت رساندن جاذبه های بالقوه کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کردستان در سنندج گفت: تغییرات مدیریتی که ایجاد می شود نشان از وجود نقص و اشکال درمدیر اسبق نیست بلکه گاهی شرایط ایجاب می کند برای دنبال کردن تحولاتی این امر صورت گیرد.

وی با بیان اینکه کردستان در حوزه های میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری یکی از استان های شاخص کشور است، عنوان کرد: استان ما ظرفیت های قابل توجهی در این سه حوزه دارد که نیاز به توجه و تلاش برای تقویت آن است.

وی اظهارداشت: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هم سازمانی فرهنگی، اقتصادی و سرمایه گذاری و هم اشتغالزا است لذا برقراری هماهنگی میان بخش های آن از ضروریات است.

استاندار کردستان با بیان اینکه اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری می تواند در توسعه استان نقش جدی داشته باشد، ادامه داد: این اداره کل با مشارکت مردم وهمت مسئولان و فعالان سیاسی و اجتماعی در استان مسیر خوبی را آغاز کرده است و امیدواریم استمرار داشته باشد.

زاهدی بیان کرد: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در جهشی که با راه اندازی منطقه آزاد تجاری- صنعتی بانه ومریوان در کردستان ایجاد می شود، نقش جدی وتاثیرگذاری دارد.

وی با بیان اینکه منطقه آزادتجاری-صنعتی بانه ومریوان زیباترین منطقه آزاد کشور خواهد شد، افزود: این منطقه آزاد صرفا تجاری و صنعتی نیست بلکه بُعد گردشگری آن قوتی تر است.

وی بیان کرد: این منطقه آزاد که وسعتی در حدود ۴ هزار هکتار خواهد داشت دارای جاذبه های گردشگری مهیا شده ونامهیای فراوانی است که با استفاده مناسب و اصولی از این ظرفیت می توان بحث گردشگری را در این منطقه رونق داد.

استاندار کردستان عنوان کرد: مهیا کردن جاذبه های گردشگری نامهیا امر بسیار مهمی است به عبارتی یعنی حرکت در مسیر تبدیل ظرفیت های بالقوه به بالفعل باید مدنظر و در اولویت مدیران ما باشد.

زاهدی بر همکاری شهرداران در تمامی شهرهای استان با اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان تاکید کرد و اظهارداشت: کار مشترکی بین شهرداران و اداره کل در جذب بخش خصوصی برای مهیا کردن جاذبه های گردشگری نامهیا صورت گیرد.