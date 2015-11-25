ارائه دروس علوم انسانی دانشگاه عدالت در یک دانشگاه عمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، هیات عالی رتبه دانشگاه مهندسی کالدونین عمان به دعوت ریاست دانشگاه عدالت به ایران آمدند و ضمن بازدید از دانشگاه عدالت با توانمندی های این دانشگاه در حوزه علوم اسلامی انسانی در رشته هایی از جمله حقوق و مدیریت آشنا شدند.

طی این سفر در جلساتی که برگزار شد صحبت های اولیه در خصوص ارائه دروس علوم انسانی در دانشگاه کلدونین عمان و اخذ نمایندگی دانشگاه عدالت ایران توسط این دانشگاه مطرح شد که بیشتر رشته‌های مدیریتی و رشته‌های مرتبط با گردشگری و توریسم مورد علاقه طرفین قرار گرفت.

بر همین اساس قرار شد در آینده نزدیک مسئولان دانشگاه عدالت نیز از دانشگاه مهندسی کلدونین عمان بازدید کرده و ضمن آشنایی هرچه بهتر با توانمندی‌ها، زیرساخت ها و امکانات این دانشگاه روند اعطای نمایندگی دانشگاه عدالت به این دانشگاه کشور عمان را نهایی کنند.

حجت الاسلام محمد حسین بیاتی رئیس دانشگاه عدالت و دکتر البلوشی رئیس دانشگاه کلدونین عمان همچنین در حاشیه این دیدار با اشاره به حملات تروریستی فرانسه و لبنان از فعالیت های تروریستی که گروه های تکفیری به اسم اسلام انجام می دهند ابراز انزجار کردند و خاطر نشان ساختند مسسلمانان اعم از شیعه و سنی از چنین حرکت هایی در هر نقطه ای از دنیا که صورت گیرند برائت می جویند.