عناوين مهمترين اخبار جهان از شب گذشته تا كنون

- كاخ سفيد روز گذشته پس از افشاي كوتاهي بوش در واقعه كاترينا كه در يك نوار ويدوئويي جديد افشا شده بود، از وي دفاع كرد.

- با كشته شدن يك نظامي ديگر آمريكايي در عراق تعداد تلفات اين نظاميان به 2303 نفر رسيد.

- منتقدان آمريكايي روز گذشته جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا را به خاطر طرح هسته اي با هند، به فروش سلاح با اهدافي غير از منع گسترش سلاحهاي هسته اي متهم كردند و گفتند كه اين مسئله نه تنها امنيت آمريكا بلكه امنيت جهان را كاهش مي دهد.

- جواد المالكي يكي ازهم پيمانان ابراهيم الجعفري نخست وزير عراق گفت كه پس از مذاكرات بين رهبران مهمترين احزاب سياسي كه روز گذشته صورت گرفت، همگي توافق كردند كه مذاكرات در زمينه ائتلاف متحد ملي ادامه پيدا كند.

-جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا قرار است امروز به يكي از مناطق صنعتي هند برود و اين در حالي است كه امروز ( جمعه) موج اعتراضها به توافق هسته اي واشنگتن و دهلي نو دامنه بيشتري خواهد گرفت.

- كوفي عنان دبير كل سازمان ملل متحد روز گذشته از آمريكا خواست تا با پيوستن به كشورهاي ديگر طرحي را براي يك شوراي حقوق بشر معتبرتر ترتيب دهد.

- آمريكا به زعم خود به عنوان بخشي از تلاش جديد خود براي بهبود دموكراسي در ايران دفتري را مربوط به امور ايرانيان در وزارت امور خارجه اين كشورراه اندازي و به منظور توسعه روابط با تبعيد شدگان ايراني ، ديپلماتهاي بيشتري را در شهرهاي كليدي خارجي مستقر خواهد كرد.

- جرج بوش رئيس جمهوري آمريكا روز گذشته كمي پس از توافق هسته اي واشنگتن با دهلي نو اعلام كرد كه آماده است تا هواپيماهاي جنگي پيشرفته و ديگر سلاحهاي بسيار پيشرفته را به هند بفروشد.

- ژاپن امروز ( جمعه) از قرارداد هسته اي هند و آمريكا استقبال كرد و گفت كه دهلي قراردادي را كه مخالف منع گسترش سلاحهاي هسته اي باشد ، امضا نكرده است.