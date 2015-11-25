به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی محمدی بعد از ظهر امروز چهارشنبه در نخستین همایش عرفان و تصوف که به همت انجمن فقه و حقوق شافعی دانشگاه کردستان و با حضور سادات و مشایخ بزرگواری از استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی در تالار مولوی دانشگاه کردستان برگزار شد، گفت: پیام عرفان و تصوف صلح و آشتی و برادری و انسان دوستی است و ما با برگزاری این همایش قصد داریم این پیام را هر چند در سطحی کوچک ابلاغ کنیم.

وی با بیان اینکه عرفان و تصوف همه مسلمانان را به سوی صلح و آشتی سوق می دهد بیان کرد: شخصیت های بزرگ عرفانی زیادی در این استان پرورش یافته‌اند که باید آنان را به جامعه معرفی کرد.

وی یکی از اهداف برگزاری این همایش را معرفی بزرگان این عرصه به آحاد جامعه بویژه نسل جوان ذکر کرد و اظهار داشت: همبستگی و اتحاد میان برادران و خواهران اهل عرفان و تصوف در طریقت های مختلف از دیگر اهداف برگزاری این همایش است.

دبیر اجرایی نخستین همایش عرفان و تصوف تحلیل و بررسی عرفان و تصوف در استان را از دیگر اهداف برگزاری همایش خواند و افزود: همچنین سعی داریم با برگزاری این همایش از لحاظ علمی به مسیر کوچکی از عرفان برسیم.

وی در ادامه به محورهای همایش اشاره کرد و گفت: نقش طریقت قادریه در کردستان، نقش طریقت نقشبندیه در کردستان، تأثیر خانقاه و تکیه‌ها در ترویج عرفان و تصوف در کردستان، تأثیر علمای کُرد اهل تصوف در جهان اسلام و تاثیر عرفان و تصوف در شعر و ادبیات کردستان از جمله محورهای این همایش است.

وی با بیان اینکه تعداد ۲۵ مقاله از استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه به دبیرخانه این همایش ارسال شد بیان کرد: از میان این تعداد مقاله پس از داوری توسط هیات داوران تعداد چهار مقاله پذیرش شد که در این همایش به صورت سخنرانی ارائه می شود و مابقی آثار در کتابی به چاپ می رسد.

دبیر اجرایی نخستین همایش عرفان و تصوف ادامه داد: فرزاد پارسا، مدیر گروه فقه شافعی دانشگاه کردستان، محمد ساسان عرفانی و دکتر سید نوید نقشبندی اعضای هیئت داوران این همایش را تشکیل می دهند.

در این همایش یک روزه اساتید برجسته عرفان و تصوف به بیان مطالب و مباحثی در این حوزه پرداخته و سپس برگزیدگان مقالات خود را ارائه می دهند.