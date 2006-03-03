سرمايه گذاري در حوزه فرهنگ هدر دادن بودجه نيست

وي در گفتگو با خبرنگار كتاب مهر، با بيان اين مطلب افزود : در سالهاي گذشته شاهد بي مهري و بي توجهي به بودجه هاي بخش فرهنگي بوده ايم و انتظار مردم و كميسيون فرهنگي اين است كه در دوره جديد با توجه به شعارهاي دولت مبني بر توجه به مسائل فرهنگي ، عنايت بيشتري به بودجه هاي فرهنگي داشته باشند .





( عكس تزئيني است )

عضو كميسيون فرهنگي مجلس با اشاره به كاهش بودجه نهاد كتابخانه هاي عمومي كشور گفت : استدلالهايي كه معمولا توسط بودجه نويسان و دولت مطرح مي شود اين است كه هزينه كردن در نهادهايي مانند كتابخانه هاي عمومي ديربازده است ، ولي چيزي كه مسلم است اين كه فعاليت نهادهايي از اين دست زيربناي فرهنگي هركشوري را تشكيل مي دهد .

نماينده مردم تهران در ادامه افزود : سهمي كه در لايحه بودجه 1385 كل كشور به بخش فرهنگ اختصاص يافته از نظر ريالي نسبت به سال گذشته افزايش داشته است اما علاوه بر پيشنهاد دولت ، كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي نيز پس از جلسات متعدد تغييراتي را در برخي موارد لايحه بودجه تصويب كرد .

وي درباره جهت گيري پيشنهادات كميسيون فرهنگي در لايحه بودجه 1385 گفت : عمده پيشنهادات ما در كميسيون فرهنگي با توجه به رويكرد هدفمند كردن اختصاص بودجه در سال آينده براي فعاليتهاي فرهنگي بود كه از اين پس شاهد كارآمدي بيشتر اين بخشها باشيم .

رهبرخاطرنشان كرد : پيشنهادات بودجه در بخش فرهنگي از ساير بخشها با اهميت تر است و باعث تاسف است كه اين مساله اتفاق افتاد و مصوبات كميسيون فرهنگي رد شد .

وي تصريح كرد : متاسفانه اين ديدگاه غلط در ميان برخي كارشناسان اقتصادي وجود دارد كه اگر در حوزه هاي فرهنگي سرمايه گذاري و هزينه شود ، بودجه به هدر رفته است .

عضو كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي در ادامه افزود : اگر وضعيت فرهنگي كشور ما اين گونه است ، ناشي از همين كم لطفي ها است كه از سالهاي قبل در مورد حوزه هاي فرهنگي صورت گرفته و ادامه اين روند توجيه ناپذير است .

رهبر تصريح كرد : بسياري از كميسيونها از رد مصوبات كميسيون فرهنگي از جمله بودجه نهاد كتابخانه هاي عمومي اظهار تاسف كرده و اعتقاد دارند كه دربررسي هاي كميسيون تلفيق نسبت به بودجه بخشهايي مانند ؛ صنعت نشر، چاپ و نهاد كتابخانه هاي عمومي بي مهري شده است .

وي در پايان گفتگو با مهر افزود : اين آمادگي دركميسيونهاي ديگر وجود دارد كه اگر طرحي از سوي كميسيون فرهنگي درمورد بودجه بخشهاي نشر ، صنعت چاپ و نهاد كتابخانه هاي عمومي در صحن علني مطرح شود از اين طرح ها حمايت كنند .