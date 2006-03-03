گزارش تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي آماده ارائه شد

به گزارش خبرنگار كتاب مهر ، بررسي نحوه اعمال مميزي كتاب در كيمته تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به پايان رسيد .

اين موضوع يكي از موارد طرح تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است كه پس از گذشت يازده ماه از تصويب آن در كميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي ، گزارش نهايي آن در مجلس قرائت خواهد شد .

تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد در بخشهاي مميزي كتاب ، توزيع كاغذ دولتي و يارانه اي ميان ناشران ، ضوابط صدور پروانه نشر ، مديران وزارت ارشاد كه مجوز نشر نيز گرفته بودند ، شيوه نامه هاي خريد كتاب از ناشران و فعاليتهاي ارشاد در بخشهاي ديگر مورد بررسي قرار گرفته است .

به گزارش مهر ، فعاليت هاي كميته تحقيق و تفحص از اين وزارتخانه در هفته گذشته به طور كامل پايان يافت و اين كميته هم اكنون سرگرم ويرايش گزارشات تهيه شده در بخش هاي مختلف ديگر( موسيقي ، سينما و ...) است .

هم اكنون مجلس شوراي اسلامي مشغول تنظيم و تايپ گزارش كميته تحقيق و تفحص و انجام اصلاحات نهايي آن براي قرائت اين گزارش در صحن علني مجلس است .

به گزارش مهر، اين گزارش از هفته آينده آماده قرائت در صحن علني مجلس است و به دليل بررسي لايحه بودجه 1385 كل كشور قرائت اين گزارش پس از بودجه صورت مي گيرد .

50 نماينده مجلس طرح تحقيق و تفحص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را ارائه كردند و در فروردين 1384 ، كميسيون فرهنگي آن را با اكثريت آراء به تصويب رساند .

به گزارش مهر، اين طرح در 12 محور و در ماه هاي پاياني سال1383 ارايه شده بود كه به تصويب نمايندگان مجلس نرسيد.

فعاليتهاي كميته تحقيق و تفحص از وزارت ارشاد در تير ماه 1384 به رياست جواد آرين منش ، نماينده مردم مشهد درمجلس شوراي اسلامي آغاز شد .