طرح ضربتی مقابله با شپش در مدارس چالوس اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، حدیثه گردکلی ظهر چهارشنبه در جلسه شورای بهداشتی چالوس به معضل وجود شپش در برخی از مدارس چالوس اشاره کرد و افزود: آمار مربوط به این مشکل در مدارس چالوس خیلی زیاد است و تقریباً بیشتر دانشآموزان در معرض این مشکل هستند، اما با تشکیل کمیته اضطراری برای رفع این بحران تلاش شده است.
گردکلی با اشاره به اجرای طرح ضربتی مبارزه با شپش در مدارس چالوس تصریح کرد: در هفتماهه نخست امسال، ۷۳۸ بیمار مبتلابه این مشکل در مدارس شناسایی و موارد لازم برای درمان انجام شد ودر طرح غربالگری نیز تاکنون ۵ هزار و ۶۷۰ نفر دانشآموز با همکاری بخش بهداشتی خصوصی بررسی که ۲۷۴ نفر نیز در این طرح بیمار شناخته شدند.
گردکلی با اشاره به کمپین تحرک بدنی با شعار " تحرک، همهجا، همیشه، برای همه" اظهار کرد: بیش از ۵۰ درصد مردم ایران دچار کمتحرکی هستند و ۳۵ درصد افراد ۱۵ تا ۶۵ سال در برنامه روزانه خود جایی برای تحرک و ورزش در نظر نمیگیرند.
وی بابیان اینکه استان مازندران رتبه اول چاقی کشور را دارد، افزود: ۴۸ درصد مردم ایران از چاقی رنج میبرند و چاقی پیشزمینهای برای بیماریهای قلبی و عروقی است درحالی که در روز ۱۶ نفر در مازندران براثر بیماریهای قلبی عروقی جان خود را از دست میدهند که این آمار در سال به پنج هزار و ۸۴۰ نفر میرسد.
مدیر شبکه بهداشت چالوس بر لزوم برنامهریزی برای مبارزه با معضل چاقی اشاره کرد و یادآور شد: برای این کار باید برای ارتقا کیفیت زندگی مردم و برای جلوگیری از تجمع چربی در بدن افراد تلاش کرد تا از پیری زودرس جلوگیری شود و میانگین طول عمر افراد افزایش یابد.
این مسئول به مدیران ادارات توصیه کرد: امروزه بیشتر کارهای کارمندان ادارات بهصورت نشسته انجام میشود و لازم است برای آنان فرصتی برای ورزش و تحرک ایجاد شود، حداقل کار در این زمینه، انجام نیم ساعت پیادهروی سریع در روز است.
مدیر شبکه بهداشت چالوس درمان این بیماری را بسیار آسان توصیف کرد و افزود: اولین علامت این مشکل خارش زیاد در ناحیه سر است وبرای درمان هم باید ضمن استفاده از شامپو و لوسیون مخصوص، تمام وسایل فردی شخص بیمار در آب گرم جوشانده شود.
وی در پایان بابیان اینکه سطح بهداشتی مدارس باید افزایش یابد، گفت: این مسئله باید با همکاری آموزشوپرورش حل شود، البته آموزشها در سطوح مختلف ارائه شد.
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