۷۰۰ سمن مجوز فعالیت دارند/ صدور مجوز سمن ها در کمتر از دو ماه

رضا حجتی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه از سال ۹۱ تنها ۱۰ سازمان مردمنهاد موفق به کسب مجوز از سوی معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان شده بودند، گفت: از سال ۹۲ به این سو تاکنون بیش از ۷۰۰ سمن جوانان مجوز فعالیت خود را دریافت کردهاند.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بودجهای برای اختصاص به سمنها در اختیار نداریم، افزود: تنها در زمینه توان افزایی سازمانهای مردمنهاد موفق به تخصیص بودجه شدهایم.
مدیرکل مشارکت های اجتماعی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان اضافه کرد: به دنبال افزایش مشارکت جوانان از طریق فعالیت در سازمانهای مردمنهاد هستیم و به همین منظور فرآیند صدور مجوز به سمنها را به حدود دو ماه کاهش دادهایم بطوریکه جوانان میتوانند در فاصله زمانی دو ماهه سمن خود را ثبت و مجوز دریافت کنند.
نظر شما