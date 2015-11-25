به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین جشنواره رسانه‎ای شهدای غواص و مدافع حرم گلستان ظهر چهارشنبه، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این جشنواره که با حضور خانواده‎های معظم شهدا و جمعی مسئولان و اصحاب رسانه استان گلستان برگزار شد، از خانواده‎های شهدای مدافع حرم شهید «غلامعلی تولی»، شهید «سیداحسان حاجی حتملو»، شهید «قاسم غریب»، شهید «سید محمدحسین میردوستی» و شهید «اسماعیل زاهدپور» تجلیل شد.

پیش از اعلام نفرات برتر این جشنواره، بیانیه هیات داوران قرائت شد. در متن این بیانیه آمده است: جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم رویدادی خجسته و پرافتخار در حوزه ایثار و شهادت رسانه است که تداوم و تدارکش با عنایت ویژه شهدا، علاوه بر آنکه بر افزایش سطح کیفی رسانه‌ها اثر می‌گذارد؛ گامی پرثواب و ویژه برای اعتلای گفتمان انقلاب اسلامی است.

هیئت داوران جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم گلستان با تاکید بر اینکه میانگین سطح کیفی آثار در برخی بخش های جشنواره قابل توجه است و روزنامه نگاران گلستانی باید برای ایفای نقش موثرتر همواره در اندیشه ارتقای مهارت های حرفه ای و بهره گیری از آموزش های کاربردی باشند.

هیئت داوران با بررسی آثار اعلام می‌دارد؛ برگزاری دوره های آموزشی در تمامی بخش ها و به ویژه خبرنویسی‌ حرفه‌ای، فن مصاحبه و صفحه‌آرایی می‌تواند توسعه کیفی رسانه های گلستانی را سرعت بخشد.

بی‌شک بخش قطعه ادبی پرفروغ ترین بخش جشنواره و بخش عکس و گزارش مطبوعات کم فروغترین بخش های جشنواره این دوره بوده است.

نخستین جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم آغازی بر تاریخ نگاری ایثار و فداکاری فرزندان ایران اسلامی در جبهه جهانی مقاومت بوده و هیئت داوران جشنواره با این اعتقاد، تمامی تلاش های حضار و شرکت کنندگان در جشنواره را شایسته بهترین تقدیرها دانسته و به تک تک آثار شهدایی ادای احترام می کند.

پرونده نخستین جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم گلستان تا دقایقی دیگر بسته می‌شود و آنچه گشوده می‌ماند؛ راه پر پیچ و خم نمایش رسانه‌ای ایثار و فداکاری فرزندان ملت است.

در پایان تاکید میکنیم؛ بر این باوریم که نخستین جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم ، می‌تواند آغاز شکل‌گیری آینده‌ای امیدبخش برای رسانه‌ها در حوزه ایثار و شهادت و ارتقای معنویت در جامعه باشد؛

هیئت داوران اعلام می کند؛ معرفی آثار برتر به معنای نادیده گرفتن اعتبار و ارزش سایر آثار نیست.

هادی طوماری . دبیر علمی و مسئول کمیته داوران جشنواره و متقیان، علیپور، ابراهیمی، اسداللهی، کاظمی و دکتر بازیار.

در پایان برگزیدگان نخستین جشنواره رسانه‎ای شهدای غواص و مدافع حرم گلستان به شرح ذیل اعلام شد:

نفرات اول تا سوم بخش خبر در سطح نشریات مکتوب

غلامرضا خارکوهی / هفته نامه انقلاب اسلامی / رتبه سوم

ابوالفضل آذری / روزنامه گلستان‎نو / رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش خبر در سطح رسانه‎های مجازی

داود خاندوزی / خبرگزاری بسیج / رتبه سوم

فرامرز گلستانی / پایگاه خبری تحلیلی گلستان‎ما / رتبه دوم

نفرات اول تا سوم بخش تیتر در سطح نشریات مکتوب

سمیرا نوده / هفته نامه گلستان‎مهر / رتبه سوم

روح‎الله کلان / روزنامه آرمان / رتبه دوم

نفرات اول تا سوم بخش تیتر در سطح رسانه‎های مجازی

مهدی باقریان / خبرگزاری فارس / رتبه سوم

عبدالجواد عموزاد خلیلی / پایگاه خبری تحلیلی گلستان‎ما/رتبه دوم

طاهره حاجی‎محمدی/پایگاه خبری تحلیلی کلاس بیست/رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش گزارش در سطح نشریات مکتوب

علی دنک/هفته نامه دیده‎بان شما/رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش گزارش در سطح رسانه‎های مجازی

ربابه کابلی / خبرگزاری شبستان / رتبه سوم

فاطمه گیلک حکیم‎آبادی/ پایگاه خبری تحلیلی زرین‎نامه/ رتبه دوم

زهره رجبی/ خبرگزاری فارس/ رتبه اول

بخش مصاحبه در رسانه‎های مکتوب هیچ اثری حائز رتبه نشد

نفرات اول تا سوم بخش مصاحبه در سطح رسانه‎های مجازی

هدی باقریان / کاسپین / رتبه دوم

اکرم مهدوی / پایگاه خبری تحلیلی دانشجو سلام/ رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش مقاله در سطح رسانه‎های مکتوب

- - - - - - رتبه سوم

- - - - - - رتبه دوم

حسن بیارجمندی/ دوزنامه پژواک سخن/ رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش مقاله در سطح رسانه‎های مجازی

مصطفی رسولیان/ پایگاه خبری تحلیلی زیرن‎نامه/ رتبه سوم

عبدالجواد عموزاد خلیلی/ پایگاه خبری تحلیلی گلستان‎ما/ رتبه دوم

فائزه نوچمنی/ خبرگزاری شبستان/ رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش سرمقاله و یادداشت در سطح رسانه‎های مکتوب

فهیمه اجاقلو/ روزنامه همشهری/ رتبه سوم

غلامرضا خارکوهی/ هفته‎نامه انقلاب اسلامی/ رتبه دوم

علی منصوری‎رضی/ هفته‎نامه گلستان‎مهر/ رتبه اول

بخش سرمقاله و یادداشت در سطح رسانه‎های مجازی اثری حائز رتبه شناخته نشد.

نفرات اول تا سوم بخش قطعه ادبی در سطح رسانه‎های مکتوب

وحید حاج‎سعیدی/ ماهنامه آهنگ/ رتبه سوم

هاجر خاندوزی/ هفته‎نامه دیده‎بان شما/ رتبه دوم

حسین عبدی/ ماهنامه گلدونه/ رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش قطعه ادبی در سطح رسانه‎های مجازی

مهدیه سادات حقی/ پایگاه خبری تحلیلی کلاس بیست/ رتبه سوم

حسینعلی کریمی‎نسب و روح‎الله رجبی/ پایگاه اترک و کلاس بیست / رتبه دوم «مشترک»

حسین عبدی / سایت حوزه هنری/ رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش عکس خبری در سطح رسانه‎های مکتوب

- - -/ - - -/ رتبه سوم ندارد

- - -/ - - - / رتبه دوم ندارد

عقیل مهقانی/ روزنامه همشهری/ رتبه اول

نفرات اول تا سوم بخش عکس خبری در سطح رسانه‎های مجازی

محمدعلی بگلی/ خبرگزاری مهر/ شایسته تقدیر

سیدجواد میرحاجی/ خبرگزاری شبستان / شایسته تقدیر

محسن عسگری، محمدمهدی امیا/ گلستان ما و خبرگزاری تسنیم/ رتبه سوم «مشترک»

علی دهقان/ پایگاه خبری گلستان 24/ رتبه دوم

هادی علمدار/ پایگاه خبری گلستان‎ما/ رتبه اول

نفرات اول تا سوم در بخش ویژه‎نامه فیلم کوتاه در سطح رسانه‎های مجازی

علی لیاقتی/ پایگاه خبری تحلیلی رادکانا/ شایسته تقدیر

امین‎الله منتظری/ پایگاه خبری تحلیلی زرین‎نامه/ شایسته تقدیر

یحیی فارسیانی/ پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه/ شایسته تقدیر

- - -/ - - -/ رتبه سوم ندارد

مصیب کوهی مشایخ/ پایگاه خبری تحلیلی قابوس‎نامه/ رتبه دوم

اعظم نظری/ مرکز صداو سیمای گلستان/ رتبه اول

گفتنی است در این جشنواره از شناسنامه سجلی شهدای مدافع حرم با حضور سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان، فرماندار گرگان، حجت‎الاسلام سیدمحسن طاهری مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان گرگان، عیسی امامی نماینده مردم گرگان و آق‎قلا در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه گرگان و جمعی از مسئولان رونمایی شد.