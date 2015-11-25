به گزارش خبرنگار مهر، اختتامیه نخستین جشنواره رسانهای شهدای غواص و مدافع حرم گلستان ظهر چهارشنبه، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.
در این جشنواره که با حضور خانوادههای معظم شهدا و جمعی مسئولان و اصحاب رسانه استان گلستان برگزار شد، از خانوادههای شهدای مدافع حرم شهید «غلامعلی تولی»، شهید «سیداحسان حاجی حتملو»، شهید «قاسم غریب»، شهید «سید محمدحسین میردوستی» و شهید «اسماعیل زاهدپور» تجلیل شد.
پیش از اعلام نفرات برتر این جشنواره، بیانیه هیات داوران قرائت شد. در متن این بیانیه آمده است: جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم رویدادی خجسته و پرافتخار در حوزه ایثار و شهادت رسانه است که تداوم و تدارکش با عنایت ویژه شهدا، علاوه بر آنکه بر افزایش سطح کیفی رسانهها اثر میگذارد؛ گامی پرثواب و ویژه برای اعتلای گفتمان انقلاب اسلامی است.
هیئت داوران جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم گلستان با تاکید بر اینکه میانگین سطح کیفی آثار در برخی بخش های جشنواره قابل توجه است و روزنامه نگاران گلستانی باید برای ایفای نقش موثرتر همواره در اندیشه ارتقای مهارت های حرفه ای و بهره گیری از آموزش های کاربردی باشند.
هیئت داوران با بررسی آثار اعلام میدارد؛ برگزاری دوره های آموزشی در تمامی بخش ها و به ویژه خبرنویسی حرفهای، فن مصاحبه و صفحهآرایی میتواند توسعه کیفی رسانه های گلستانی را سرعت بخشد.
بیشک بخش قطعه ادبی پرفروغ ترین بخش جشنواره و بخش عکس و گزارش مطبوعات کم فروغترین بخش های جشنواره این دوره بوده است.
نخستین جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم آغازی بر تاریخ نگاری ایثار و فداکاری فرزندان ایران اسلامی در جبهه جهانی مقاومت بوده و هیئت داوران جشنواره با این اعتقاد، تمامی تلاش های حضار و شرکت کنندگان در جشنواره را شایسته بهترین تقدیرها دانسته و به تک تک آثار شهدایی ادای احترام می کند.
پرونده نخستین جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم گلستان تا دقایقی دیگر بسته میشود و آنچه گشوده میماند؛ راه پر پیچ و خم نمایش رسانهای ایثار و فداکاری فرزندان ملت است.
در پایان تاکید میکنیم؛ بر این باوریم که نخستین جشنواره رسانه ای شهدای غواص و مدافع حرم ، میتواند آغاز شکلگیری آیندهای امیدبخش برای رسانهها در حوزه ایثار و شهادت و ارتقای معنویت در جامعه باشد؛
هیئت داوران اعلام می کند؛ معرفی آثار برتر به معنای نادیده گرفتن اعتبار و ارزش سایر آثار نیست.
هادی طوماری . دبیر علمی و مسئول کمیته داوران جشنواره و متقیان، علیپور، ابراهیمی، اسداللهی، کاظمی و دکتر بازیار.
در پایان برگزیدگان نخستین جشنواره رسانهای شهدای غواص و مدافع حرم گلستان به شرح ذیل اعلام شد:
نفرات اول تا سوم بخش خبر در سطح نشریات مکتوب
غلامرضا خارکوهی / هفته نامه انقلاب اسلامی / رتبه سوم
ابوالفضل آذری / روزنامه گلستاننو / رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش خبر در سطح رسانههای مجازی
داود خاندوزی / خبرگزاری بسیج / رتبه سوم
فرامرز گلستانی / پایگاه خبری تحلیلی گلستانما / رتبه دوم
نفرات اول تا سوم بخش تیتر در سطح نشریات مکتوب
سمیرا نوده / هفته نامه گلستانمهر / رتبه سوم
روحالله کلان / روزنامه آرمان / رتبه دوم
نفرات اول تا سوم بخش تیتر در سطح رسانههای مجازی
مهدی باقریان / خبرگزاری فارس / رتبه سوم
عبدالجواد عموزاد خلیلی / پایگاه خبری تحلیلی گلستانما/رتبه دوم
طاهره حاجیمحمدی/پایگاه خبری تحلیلی کلاس بیست/رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش گزارش در سطح نشریات مکتوب
علی دنک/هفته نامه دیدهبان شما/رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش گزارش در سطح رسانههای مجازی
ربابه کابلی / خبرگزاری شبستان / رتبه سوم
فاطمه گیلک حکیمآبادی/ پایگاه خبری تحلیلی زریننامه/ رتبه دوم
زهره رجبی/ خبرگزاری فارس/ رتبه اول
بخش مصاحبه در رسانههای مکتوب هیچ اثری حائز رتبه نشد
نفرات اول تا سوم بخش مصاحبه در سطح رسانههای مجازی
هدی باقریان / کاسپین / رتبه دوم
اکرم مهدوی / پایگاه خبری تحلیلی دانشجو سلام/ رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش مقاله در سطح رسانههای مکتوب
- - - - - - رتبه سوم
- - - - - - رتبه دوم
حسن بیارجمندی/ دوزنامه پژواک سخن/ رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش مقاله در سطح رسانههای مجازی
مصطفی رسولیان/ پایگاه خبری تحلیلی زیرننامه/ رتبه سوم
عبدالجواد عموزاد خلیلی/ پایگاه خبری تحلیلی گلستانما/ رتبه دوم
فائزه نوچمنی/ خبرگزاری شبستان/ رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش سرمقاله و یادداشت در سطح رسانههای مکتوب
فهیمه اجاقلو/ روزنامه همشهری/ رتبه سوم
غلامرضا خارکوهی/ هفتهنامه انقلاب اسلامی/ رتبه دوم
علی منصوریرضی/ هفتهنامه گلستانمهر/ رتبه اول
بخش سرمقاله و یادداشت در سطح رسانههای مجازی اثری حائز رتبه شناخته نشد.
نفرات اول تا سوم بخش قطعه ادبی در سطح رسانههای مکتوب
وحید حاجسعیدی/ ماهنامه آهنگ/ رتبه سوم
هاجر خاندوزی/ هفتهنامه دیدهبان شما/ رتبه دوم
حسین عبدی/ ماهنامه گلدونه/ رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش قطعه ادبی در سطح رسانههای مجازی
مهدیه سادات حقی/ پایگاه خبری تحلیلی کلاس بیست/ رتبه سوم
حسینعلی کریمینسب و روحالله رجبی/ پایگاه اترک و کلاس بیست / رتبه دوم «مشترک»
حسین عبدی / سایت حوزه هنری/ رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش عکس خبری در سطح رسانههای مکتوب
- - -/ - - -/ رتبه سوم ندارد
- - -/ - - - / رتبه دوم ندارد
عقیل مهقانی/ روزنامه همشهری/ رتبه اول
نفرات اول تا سوم بخش عکس خبری در سطح رسانههای مجازی
محمدعلی بگلی/ خبرگزاری مهر/ شایسته تقدیر
سیدجواد میرحاجی/ خبرگزاری شبستان / شایسته تقدیر
محسن عسگری، محمدمهدی امیا/ گلستان ما و خبرگزاری تسنیم/ رتبه سوم «مشترک»
علی دهقان/ پایگاه خبری گلستان 24/ رتبه دوم
هادی علمدار/ پایگاه خبری گلستانما/ رتبه اول
نفرات اول تا سوم در بخش ویژهنامه فیلم کوتاه در سطح رسانههای مجازی
علی لیاقتی/ پایگاه خبری تحلیلی رادکانا/ شایسته تقدیر
امینالله منتظری/ پایگاه خبری تحلیلی زریننامه/ شایسته تقدیر
یحیی فارسیانی/ پایگاه خبری تحلیلی نیلکوه/ شایسته تقدیر
- - -/ - - -/ رتبه سوم ندارد
مصیب کوهی مشایخ/ پایگاه خبری تحلیلی قابوسنامه/ رتبه دوم
اعظم نظری/ مرکز صداو سیمای گلستان/ رتبه اول
گفتنی است در این جشنواره از شناسنامه سجلی شهدای مدافع حرم با حضور سرپرست بنیاد شهید و امور ایثارگران گلستان، فرماندار گرگان، حجتالاسلام سیدمحسن طاهری مدیر حوزه علمیه امام صادق (ع) شهرستان گرگان، عیسی امامی نماینده مردم گرگان و آققلا در مجلس شورای اسلامی، فرمانده سپاه گرگان و جمعی از مسئولان رونمایی شد.
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