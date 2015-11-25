به گزارش خبرنگار مهر، جمال رازقی ظهر چهارشنبه در نشست خبری وضعیت اتاق بازرگانی شیراز در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر محدود بودن حضور افراد مختلف در اتاق بازرگانی شیراز تاکید کرد: درهای اتاق بازرگانی شیراز بر روی تمامی اندیشمندان دانشگاهی و نخبگان اقتصادی فارس باز است.

وی تاکید کرد: خوشبختانه در انتخابات گذشته اتاق بازرگانی شاهد حضور گسترده تمامی فعالین اقتصادی استان بودیم و به طور حتم چنانچه استاندار فارس اظهار نظری می کند برگرفته از اطلاعات نادرستی است که برخی از واسطه گران و سودجویان ارائه کرده اند.

عضو اصلی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور تاکید کرد: اینکه ۱۵ نفر از یک گروه با وجود تبلیغ گسترده و هزینه های فراوان گروه مقابل انتخاب می شوند نشان از این دارد که فعالین اقتصادی به گذشته و فعالیت کاندیداها دقت فراوان کرده و صلاحیت آنها مورد تایید است.

رازقی تاکید کرد: اتاق شیراز جوانترین در سطح کشور است و جوانترین عضو هیئت رئیسه اتاق در شیراز و جوانترین بانوی اتاق کشور نیز از شیراز است.

وی تصریح کرد: در دوره هشتم دو رئیس کمیسیون و یک نایب رئیس اتاق ایران از شیراز است و برای اولین بار شیراز در شورای گفتگوی دولت با بخش خصوصی نیز عضو اصلی دارد.

نایب رئیس اتاق شیراز ادامه داد: در مجموع هیئت رئیسه اتاق شیراز دارای ۳۰ هزار فرصت شغلی با پنج هزار میلیارد تومان سرمایه هستند که نشان از تاثیر آنها در اقتصاد استان و کم نظیر در کشور است.

رازقی با بیان اینکه آنچه باعث توسعه و پیشرفت می شود همدلی است، گفت: اتحاد و همدلی در استان فارس باعث توسعه فارس خواهد شد که با توجه به تاکیدات استاندار فارس بر مباحث اقتصادی شاهد روزهای پررونق در فارس خواهیم بود.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر دلیل عدم دیدار هیئت رئیسه اتاق بازرگانی شیراز با استاندار فارس نیز گفت: درخواست ملاقات داده ایم اما باید در انتظار اعلام زمان از استانداری باشیم.

نایب رئیس اتاق بازرگانی شیراز یادآور شد: امروز شاهد استقبال بی نظیر فعالین اقتصادی و تجاری از برنامه های اتاق بازرگانی هستیم که نمونه آن نیز برگزاری مراسم تقدیر از صادرکنندگان نمونه بود که نه تنها سالن اصلی بلکه سالنهای فرعی و راهروهای اتاق بازرگانی نیز مملو از مدعوین بود.

رازقی ادامه داد: در این دوره از هیئت رئیسه اتاق بازرگانی هفت عضو جدید حضور دارند که به طور یقین در تصمیم سازی و ایجاد روند جدید اتاق بازرگانی شیراز تاثیر گذار است.