به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا طلوعی ظهر چهارشنبه در کمیته مدیریت بحران استان اصفهان اظهار داشت: با توجه به نزدیک شدن به ایام سوگواری اربعین حسینی و سفر زائران به کربلای معلی، کمیته مدیریت بحران استان، با هدف هماهنگیهای درونسازمانی و برونسازمانی در خصوص حفظ سلامت زائران برگزار شد.
وی بیان داشت: به منظور هماهنگی و برنامهريزی برای ارائه خدمات مطلوب بهداشتی درمانی برای زائران اربعين حسينی نیاز به یک هماهنگی بین دستگاههای متولی درمان بود که با تشکیل کمیته مدیریت بحران بر همکاری دستگاههای اجرایی مختلف بر ایجاد تمهیدات لازم در آمادگی کامل تمام نیروهای بهداشتی، درمانی و اکیپهای درگیر در حوادث غیر مترقبه در زمان وقوع مشکل برای زائرین حسینی تاکید شد تا زائران با کمترین مشکل و دغدغه سفر معنوی خود را به اتمام برسانند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد: آمادهسازی بیمارستانهای چمران، کلیشاد و میلاد، برای ارائه هرگونه خدمات به زائران و فراهم کردن داروهای خاص از جمله سرمها و داروهای اورژانسی برای درمان بیماریهای پیشبینی شده زائران، همچنین آمادهباش تمام پایگاههای هلال احمر و امدادهای هوایی استان و آمادگی پایگاههای امدادی در مرز عراق هماهنگیهایی انجام شده است.
وی گفت: اطلاعرسانی مردم از طریق صدا و سیما در خصوص توصیههای غذایی و بهداشتی و توزیع لوح های فشرده و پمفلتهای آموزشی در اتوبوسها برای به حداقل رساندن بیماریهای احتمالی و حفظ بیشتر سلامت زائران نسبت به سالهای قبل از دیگر موارد مطرح شده در این جلسه بود.
مدیر حوادث و فوریت های پزشکی استان اصفهان نیز در این جلسه گفت: سه واحد امداد اورژانس پیش بیمارستانی (۱۱۵) با تمامی تجهیزات تخصصی و یک واحد خودروی تخصصی مدیریت بحران و ارتباطات برای تسهیل در برقراری ارتباطات رادیویی به همراه ۱۰ نفر تکنسین فوریتهای پزشکی و کارشناس ارتباطات برای پوشش امداد سلامت زائرین اربعین حسینی به مرز مهران اعزام شدند.
غفور راستین گفت: با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت مقرر شد در راستای طرح پوشش امداد سلامت زائرین اربعین حسینی مستقر در ورودی های مرزی با کشور عراق، فوریتهای پزشکی تمامی استانها تعدادی از آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ خود را به همراه تکنسینهای فوریت های پزشکی به مکان های معین در مزر اعزام کنند.
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