پرونده تیراندازی در شب قدر یاسوج در مرحله استیذان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین مزارعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: حکم پرونده قتل در شب قدر شهر یاسوج در کمترین زمان ممکن صادر شد و اکنون در مرحله استیذان است.
مزارعی بیان کرد: از خردادماه تاکنون تعداد سه قتل رخ داده که به سرعت مورد پیگیری قرار گرفته اند.
وی اظهار کرد: از خردادماه امسال با برخوردهای ریشهای و پیشگیرانهای که شده شاهد کاهش ۲۲ درصدی این گونه نزاعها در استان هستیم.
مزارعی اظهار داشت: این استان یکی از امنترین استانهای کشور است و شاهد کاهش جرائم در آن بوده ایم.
وی گفت: پیشگیری از وقوع جرم مهمترین موضوعی است که دستگاه قضایی در استان به دنبال آن است.
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