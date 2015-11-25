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۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۴۴

رئیس‌کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد عنوان کرد:

پرونده تیراندازی در شب قدر یاسوج در مرحله استیذان است

پرونده تیراندازی در شب قدر یاسوج در مرحله استیذان است

یاسوج - رئیس‌کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد با تشریح آخرین جزئیات پرونده تیراندازی در شب قدر در یاسوج گفت: این پرونده در مرحله استیذان است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام و المسلمین مزارعی ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران افزود: حکم پرونده قتل در شب قدر شهر یاسوج در کمترین زمان ممکن صادر شد و اکنون در مرحله استیذان است.

مزارعی بیان کرد: از خردادماه تاکنون تعداد سه قتل رخ داده که به سرعت مورد پیگیری قرار گرفته اند.

وی اظهار کرد: از خردادماه امسال با برخوردهای ریشه‌ای و پیشگیرانه‌ای که شده شاهد کاهش ۲۲ درصدی این گونه نزاع‌ها در استان هستیم.

مزارعی اظهار داشت: این استان یکی از امن‌ترین استان‌های کشور است و شاهد کاهش جرائم در آن بوده ایم.

وی گفت: پیشگیری از وقوع جرم مهم‌ترین موضوعی است که دستگاه قضایی در استان به دنبال آن است.

کد مطلب 2978633

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