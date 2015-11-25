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۴ آذر ۱۳۹۴، ۱۴:۵۳

اشتاین مایر سرنگونی جنگنده روسیه را خطرناک خواند

اشتاین مایر سرنگونی جنگنده روسیه را خطرناک خواند

وزیر امورخارجه آلمان در واکنش به سرنگونی جنگنده روسیه آن را خطرناک قلمداد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، «فرانک والتر اشتاین مایر» وزیر امورخارجه آلمان در ادامه اعلام موضع خود در قبال سرنگونی جنگنده روسیه از سوی ترکیه اظهار داشت: این رویداد سبب نگرانی ما شده، زیرا می تواند به عاملی برای مبارزه با گروه داعش تبدیل شود.

وی افزود: روسیه از عاملان مهم مبارزه با گروه تروریستی داعش به شمار می آید و این اتفاق کمی چشم انداز این موضوع را برای ما مبهم جلوه می دهد. 

  یک فروند جنگنده سوخو-۲۴ متعلق به روسیه بر فراز سوریه مورد هدف جنگنده ترکیه ای قرار گرفته و دو خلبان آن موفق به خروج از این جنگنده شدند و توسط کماندوهای ارتش سوریه از اسارت مخالفان مسلح آزاد شدند.

کد مطلب 2978645
شقایق لامع زاده

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