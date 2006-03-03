تكواندوكار كره اي با شكست سه قهرمان جهان به مدال طلا رسيد

به گزارش خبرنگار" مهر" ، " جانگ نيونگ هيو" از كره جنوبي در بازي اول خود " روبن مونتيسوس" قهرمان سال 2005 جهان را با شكست بدرقه كرد تا روبن دست خالي تهران را ترك كند. وي در بازي دوم " استراچن" از بلاروس را راهي بيمارستان كرد. سپس هادي افشار دارنده مدال نقره جهان در سال 2001 را از بيش رو برداشت و در بازي نهايي هم برابر مرتضي رستمي قهرمان سال 2003 جهان پيروزي دست يافت تا صاحب مدال طلا شود . اين كره اي بدون شك در آينده با پيراهن تيم ملي كشورش راهي مسابقات جام جهاني و دوحه قطر خواهد شد.