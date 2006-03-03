به گزارش خبرنگار" مهر" ، " جانگ نيونگ هيو" از كره جنوبي در بازي اول خود " روبن مونتيسوس" قهرمان سال 2005 جهان را با شكست بدرقه كرد تا روبن دست خالي تهران را ترك كند. وي در بازي دوم " استراچن" از بلاروس را راهي بيمارستان كرد. سپس هادي افشار دارنده مدال نقره جهان در سال 2001 را از بيش رو برداشت و در بازي نهايي هم برابر مرتضي رستمي قهرمان سال 2003 جهان پيروزي دست يافت تا صاحب مدال طلا شود . اين كره اي بدون شك در آينده با پيراهن تيم ملي كشورش راهي مسابقات جام جهاني و دوحه قطر خواهد شد.
رقابت هاي تكواندو جام فجر ؛
تكواندوكار كره اي با شكست سه قهرمان جهان به مدال طلا رسيد
تكواندوكار سنگين وزن كره اي با پشت سرگذاشتن سه قهرمان جهان به مدال طلاي مسابقات جام فجر دست يافت.
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