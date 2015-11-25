۲۰۳ میلی متر در لرستان باران بارید/ ثبت بیشترین بارندگی در سلسله

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر نعمتی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد بحران شهرستان خرم آباد اظهار داشت: طی سال زراعی جاری و از اول مهرماه تا کنون در استان به صورت نقطه ای ۲۰۳.۳ میلی متر بارندگی به ثبت رسیده است.

وی بیشترین بارندگی در لرستان را به شهرستان سلسله با ۲۵۳.۸ میلی متر مربوط دانست و افزود: کمترین میزان بارندگی استان با ۱۳۰.۴ میلی متر مربوط به شهرستان الیگودرز است.

معاون فنی هواشناسی لرستان با بیان اینکه میزان بارندگی در همه شهرستان های استان بجز شهرستان الیگودرز نسبت به سال گذشته در بلند مدت افزایش داشته است عنوان کرد: طی سال جاری میزان بارندگی در شهرستان خرم آباد ۲۰۵ میلی متر گزارش شده که نسبت به پاییز سال گذشته و در بلند مدت افزایش یافته است.

نعمتی میزان بارش ها در لرستان را طی پاییز سال گذشته ۱۵۹ میلی متر، و این میزان را در پاییز بلند مدت ۱۴۶ میلی متر دانست و افزود: میزان بارش های امسال نسبت به پاییز گذشته ۲۸.۸ درصد افزایش و نسبت به بلند مدت نیز ۴۵ درصد افزایش بارندگی داشته ایم.

وی به پیش بینی میزان بارش های استان در کوتاه مدت اشاره کرد و گفت: طی هفته آینده و از روز سه شنبه یک سیستم بارندگی جدید به استان ورود پیدا خواهد کرد که بارندگی ها تا آخر هفته بصورت متناوب ادامه خواهد داشت.

معاون فنی هواشناسی لرستان افزود: در بلند مدت نیز میزان بارش ها تا آخر آذرماه در حد نرمال خواهد بود و دما نیز در حد نرمال گزارش شده است.